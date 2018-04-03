إيران: مصرع 11 وإصابة آخرين في حريق شبَّ بمقهى

لقي 11 شخصا مصارعهم، وأُصيب 6 في حريق شب بمقهى في مدينة الأحواز جنوب غربي إيران، وفقا لصحيفة "إيران" الرسمية اليومية، وتشتبه السلطات في أن الحريق متعتمَّد.

وذكرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أن تحقيقا أوليا يبيّن قيام موظف سابق بالمقهى، كان غاضبا، بإشعال الحريق مستخدما البنزين.

وقال الكولونيل محمد سفاري، قائد شرطة الأحواز، إن السلطات اعتقلت المشتبه به بعد أقل من أربع ساعات على الحادث.

ويتناقل إيرانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تشير إلى أن الحريق في المقهى الواقع في حيّ الثورة في مدينة أهواز، له خلفيات تتعلق بالمظاهرات في المدينة، ضد ممارسات السلطات الإيرانية، ويطالبون فيها بإطلاق سراح المعتقلين.

واعتبر بعضهم أن حادث الحريق الذي ذهب ضحيته عشرة قتلى ونحو 20 جريحا من عرب المدينة، يمكن أن يكون بهدف إثارة المزيد من النعرات وفتح الباب أمام صراعات عرقية وفوضى في المنطقة.

وسبق لرئيس دائرة الإطفاء وخدمات الأمان في المدينة، آتش باد تراب، أن أعلن صباح اليوم أن الحريق نشب في منطقة كيان الأهوازية، وأن 6 سيارات إطفاء أُرسلت إلى موقع الحريق، تفاديا لوصول النيران إلى المباني المجاورة للمقهى.

ولفت إلى أن رجال الإطفاء تمكنوا من العثور على الجثث المتفحمة داخل المقهى، وإخراجها من الموقع وإخماد الحريق تماما، فيما لم يُعرف حتى اللحظة سبب الحريق.