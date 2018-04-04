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ترامب يؤجل قمة كانت مقررة مع قادة الخليج

تاريخ النشر: 04/04/2018 - 07:40

ترامب يؤجل قمة كانت مقررة مع قادة الخليج
(أرشيف)
عرب ٤٨/رويترز
تحرير : محمد وتد

قال مسؤولون أمريكيون، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، ستؤخر موعد قمة كان من المقرر عقدها هذا الربيع مع زعماء دول الخليج العربية، حتى شهر أيلول /سبتمبر القادم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن اثنين من المسؤولين، قولهم إن قرار تأجيل قمة مايو، مع زعماء دول مجلس التعاون الخليجي الست يعكس جدولا دبلوماسيا مزدحما، وحقيقة أن الرئيس ترامب بلا وزير للخارجية لحين تأكيد مجلس الشيوخ تعيين مدير وكالة المخابرات المركزية الحالي مايك بومبيو في المنصب.

بيد أن مصادر أخرى أبلغت الوكالة، أن التأجيل إشارة أيضا إلى حقيقة أن واشنطن لم تحرز تقدما يذكر حتى الآن في إنهاء الخلاف المرير بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى.

وقال مسؤول أمريكي آخر لـ "رويترز" اشترط عدم نشر اسمه، تعليقا على التأجيل: "هذا قرارنا بشكل كامل"، موضحا "لدينا جدول مزدحم للغاية في مايو".

ووفقا لمتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، فإن التأخير لا يرتبط بالتوتر بشأن قطر مضيفة أن "الرئيس ترامب ملتزم بحل النزاع الخليجي هذا الشهر".

ووفقا لمسؤول أميركي كبير، فقد صرح بأنه جرى بحث القمة خلال زيارة ولي العهد السعودي لواشنطن إنه كان هناك اتفاق على أن من الأفضل تأجيلها إلى ما بعد شهر رمضان الذي ينتهي في منتصف يونيو، مضيفا: "سنرى ما سيحدث من الآن وحتى ذلك الحين، لكن بناء على المناقشات التي جرت حتى اليوم من الصعب التفاؤل بحدوث تقارب".

وأفاد البيت الأبيض بأن الرئيس ترامب أجرى اتصالين هاتفين بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، لمناقشة الأزمة بين الرياض والدوحة.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن ترامب تحدث مع الملك عن الخلاف في مجلس التعاون الخليجي مع قطر، بالإضافة إلى قضايا إقليمية أخرى، بما في ذلك سوريا واليمن.

من جهة أخرى أضاف البيت الأبيض أن ترامب ناقش مع أمير قطر في اتصال هاتفي يوم الثلاثاء التهديد الذي تشكله إيران، مؤكدا أيضا على أهمية حل الخلاف بين الدوحة والدول المقاطعة لها.

 

ملف خاص | يوم الأرض

#ترامب
#الملك سلمان
#حصار قطر
#دول الحصار
#البيت الأبيض

من عرب 48

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