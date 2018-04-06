ترامب يستقبل أمير قطر الثلاثاء المقبل في واشنطن

قالت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، في وقتٍ متأخر من مساء الخميس- الجمعة، إن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، من المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالعاشر من شهر إبريل/نيسان الجاري في واشنطن.

وبحسب الوكالة، فإن أمير قطر سيبحث مع ترامب سبل دعم وتطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت "قنا" أن زيارة أمير قطر للولايات المتحدة، التي ستستغرق عدة أيام، ستبدأ اليوم الجمعة بزيارة مقر القيادة المركزية الأميركية بمدينة تامبا في ولاية فلوريدا، حيث سيلتقي قياداتها، على أن يتوجه بعدها إلى مدينة ميامي، حيث سيلتقي مع عدد من المسؤولين الأميركيين في إطار تعزيز العلاقات القطرية الأميركية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

ويشمل برنامج زيارة أمير قطر، التي يرافقه فيها وفد رسمي وعدد من رجال الأعمال، عقد لقاءات في واشنطن مع عدد من الوزراء وأعضاء من الكونغرس الأميركي وكبار المسؤولين، وفق "قنا".

والثلاثاء الماضي، أكد الرئيس الأميركي لأمير قطر خلال اتصال هاتفي معه "ضرورة إنهاء الخلاف الخليجي"، بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض.

وتأتي زيارة أمير قطر، في ظل أنباء عن تأجيل إدارة ترامب موعد القمة الأميركية الخليجية حتى سبتمبر/أيلول المقبل، وسط استمرار الأزمة الخليجية الناجمة عن حصار قطر.

وكانت وكالة "أسوشييتد برس"، قد ذكرت، في 2 مارس/آذار الماضي، أنّ إدارة ترامب، فرضت "قيوداً" على الاجتماعات بين قادة دول الخليج، تقترن بإحراز "تقدم ملموس" في الأزمة الخليجية، دونه سيقرر الرئيس الأميركي إلغاء الاجتماع، ومن ضمن ما طُرح، بحسب المصدر نفسه، إنهاء الحصار الجوي على قطر.