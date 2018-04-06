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مقتل اثنين من قوات حفظ السلام بهجوم في مالي

تاريخ النشر: 06/04/2018 - 08:02

مقتل اثنين من قوات حفظ السلام بهجوم في مالي
مالي، من الأرشيف (أ ب)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير : محمود مجادلة

قُتل اثنان من القوات الأممية لحفظ السلام وأصيب عشرة آخرون مساء أمس الخميس، في هجوم استهدف معسكرهم في أغيلهوك بشمال شرق مالي، بحسب ما أعلنت بعثة الأمم المتحدة في هذا البلد (مينوسما).

وقالت مينوسما في بيان "بالاستناد إلى حصيلة أولية، قُتل اثنان من قوات حفظ السلام وأصيب 10 آخرون بجروح، إصابات بعضهم خطيرة".

وأضافت "في الساعة 9:45 مساء، تعرضت قوات حفظ السلام لنيران مدافع الهاون، وقد طاولت العديد من القذائف معسكرها".

و"سارعت مينوسما إلى تنظيم عمليات الإجلاء الطبي اللازمة، وعززت أمن المخيم" بحسب ما أفاد البيان الذي لم يُشر إلى جنسية الجنود الأممين المعنيين.

وذكّرت البعثة الأممية بأنّ "الهجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قد تشكّل جرائم حرب بموجب القانون الدولي، وبأنه يجب القبض على مرتكبيها ومحاكمتهم". وأكدت مجددا تصميمها على "دعم الجهود الرامية إلى إعادة السلام والأمن الدائمين في مالي".

وتتألف بعثة الامم المتحدة لحفظ السلام في مالي حاليا من 13 ألف عسكري و1900 شرطي.

ورغم تشتيت الجماعات المرتبطة بالقاعدة وطردها إلى حد كبير من شمال مالي منذ 2013، إلا أن مناطق بأكملها من البلاد لا تزال خارج نطاق سيطرة القوات المالية والفرنسية وقوة الامم المتحدة.

 

ملف خاص | يوم الأرض

#مالي
#حفظ السلام
#قوات الأممية

من عرب 48

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