مصرع جنديين إثر تحطم مروحية "أباتشي" بأميركا

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم السبت، مصرع جنديين جراء تحطم مروحية عسكرية من طراز "أباتشي" في ولاية كنتاكي بالولايات المتحدة.

وأضافت، في بيان، أن الحادثة وقعت مساء الجمعة، في مدينة فورت كامبل؛ مما تسبب بمصرع جنديين، ليصل عدد قتلى الجنود الذين لقوا حتفهم هذا الأسبوع في ثلاثة حوادث مماثلة بالولايات المتحدة إلى 7 أشخاص، حسب شبكة "إي بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية.

وأوضح البيان أن الطائرة من طراز "اي اتش 64 اباتشي"، وتحطمت خلال رحلة تدريبية.

ولفت إلى أن السلطات تحقق في سبب الحادث.

وقال قائد قاعدة فورت كامبل تود رويار، حسب ما نقلته شبكة "سي إن إن" الأميركية على موقعها، إن الحادث وقع خلال تدريب دوري بالقاعدة، مشيرة إلى أن التحقيق جار بالواقعة، دون الإفصاح عن هوية الجنديين المقتولين.

ويعد حادث كنتاكي الرابع في أسبوع، حيث تحطمت مقاتلة "إف-16" تابعة لسلاح الجو الأميركي، الأربعاء، قرب لاس فيغاس غرب الولايات المتحدة.

وتحطمت مروحية من طراز "سوبر ستاليون" تابعة لسلاح مشاة البحرية الأميركية (المارينز) في كاليفورنيا خلال تدريب روتيني، الثلاثاء، قرب مدينة إل سنترو الصغيرة الواقعة قرب الحدود مع المكسيك، وأسفر الحادث عن مقتل طاقم المروحية المؤلف من 4 عسكريين، في حين فتح المارينز تحقيقا لتحديد ملابساته.

وفي اليوم نفسه (الثلاثاء)، تحطمت مقاتلة من طراز "هاريير أيه في 8 بي" تابعة لسلاح البحرية الأميريكية بعيد إقلاعها من مطار جيبوتي قرب معسكر ليمونييه، القاعدة العسكرية الأميركية في إفريقيا، ونجح قائد المقاتلة بالقفز من الطائرة لكنه أصيب بجروح ونقل إلى مستشفى المعسكر، بحسب الجيش الأميركي.