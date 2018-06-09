لافروف: لم نطلب العودة لمجموعة السبع

دفعت تصريحات رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، بشأن "إعادة" روسيا إلى صفوف مجموعة السبع الاقتصادية، بوزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، إلى التأكيد على أن بلاده لم تطلب ذلك من أي أحد.

وجاءت تصريحات لافروف خلال مقابلة مع قناة تلفزيونية حيث قال إن روسيا "لم تطلب أبدا من أحد أن تعود" الى مجموعة السبع التي تضم أهم الدول الصناعية والاقتصادية في العالم، بعد تعليق عضويتها في أعقاب ضم موسكو شبه جزيرة القرم عام 2014.

ودعا ترامب، اليوم السبت، وقبل انطلاق قمّة مجموعة السبع في كندا، بشكل مفاجئ الى إعادة روسيا للمجموعة، الأمر الذي اعترضت عليه بريطانيا وفرنسا والمانيا بشكل سريع.

وأكد لافروف أن روسيا "تعمل بشكل جيد في مجموعات أخرى" مثل مجموعة العشرين، كما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقال وزير الخارجية الروسي "في مجموعة العشرين (أسلوب) المهل لا يعمل، عليك ان تتوصل لاتفاقيات هناك"، وأضاف أن مجموعة العشرين "هي آلية للوصول إلى إجماع. وأعتقد أنها أكثر صيغة واعدة للمستقبل".

وثارت روسيا غضبا بعد فرض الغرب عقوبات عليها بسبب أزمة ضم شبه جزيرة القرم، لكنها لم تسع إلى تقديم تنازلات لإعادة بناء العلاقات.

وتوترت علاقات روسيا مع الغرب أكثر في الأشهر الأخيرة بعد تسميم عميل روسي مزدوج سابق وابنته على الأراضي البريطانية، في اعتداء اتهمت لندن موسكو بالوقوف خلفه.

لكن الكرملين أقر السبت بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ناقش خلال زيارته الأخيرة للنمسا إمكانية استضافة فيينا قمة مع نظيره الأميركي دونالد ترامب.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن بوتين قوله خلال برنامج تلفزيوني سيتم بثه السبت إن الرئيس الاميركي "شخص عقلاني، قادر على الإصغاء والرد على حجج محاوره".

وأكد بوتين أن "كل هذا يدفعني للاعتقاد بأن الحوار يمكن أن يكون بنّاء" مع ترامب.

وأضاف أن روسيا مستعدة "لتطوير وتعميق وتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة"، منوها إلى أن الخطوة المقبلة تقررها واشنطن.

ويعود آخر لقاء بين بوتين وترامب الى تشرين الثاني/نوفمبر 2017 في فيتنام.د