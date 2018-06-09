للمرة الأولى طالبان تعلن وقفا مؤقتا ومحدودا لإطلاق النار

للمرة الأولى منذ عام 2001، أعلنت حركة طالبان، اليوم السبت، وقفا إاطلاق النار لمدة ثلاثة أيام مع قوات الأمن الأفغانية خلال عيد الفطر مضيفة أن عملياتها ضد القوات الأجنبية ستستمر.

إلا أن الحركة حذرت من أن عناصرها "سيدافعون عن أنفسهم بشدة" في حال تعرضهم لهجوم، وذلك في بيان تم إرساله إلى وسائل الإعلام بعد يومين على إعلان الحكومة الأفغانية وقفا لإطلاق النار لمدة أسبوع.

وقالت الحركة في رسالة على تطبيق "واتساب" إن "على كل المجاهدين وقف العمليات الهجومية ضد القوات الأفغانية خلال الأيام الثلاثة الأولى لعيد الفطر"، مضيفة "لكن إذا تعرض المجاهدون لهجوم فسندافع عن أنفسنا بقوة".

وأشارت الحركة إلى أن "المحتلين الأجانب هم الاستثناء" وأن "عملياتنا ستتواصل ضدهم وسنهاجمهم أينما يكونون".

وهذه المرة الأولى التي توافق فيها حركة طالبان على وقف لإطلاق النار خلال عيد الفطر منذ الاجتياح الأميركي في العام 2001.

وكان الرئيس الأفغاني، أشرف غني، أعلن قبل يومين وقفا أحاديا لإطلاق النار لمدة أسبوع مع حركة طالبان بمناسبة عيد الفطر.

وكتب غني في تغريدة أن وقف إطلاق النار سيستمر من "ال27 من رمضان حتى اليوم الخامس من عيد الفطر"، أي بين 12 و19 حزيران/يونيو الحالي.