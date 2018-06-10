إيران تحث أوروبا للإعلان عن موقفها من الاتفاق النووي

عرب ٤٨ /أ.ف.ب

حث رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، اليوم الأحد، الأوروبيين على إعلان قرارهم "بسرعة" بشأن الاتفاق النووي لضمان بقائه، محذرا من أن وقت المفاوضات على وشك أن ينفد.

وتحاول الدول الاوروبية التي تؤيد اتفاق عام 2015 الذي يهدف إلى منع إيران من حيازة أسلحة ذرية، إنقاذ الاتفاق بعد أن أضعفه إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الشهر الماضي انسحاب بلاده منه.

وقال لاريجاني في رسالة وجهها إلى البرلمان وبثها التلفزيون "يجب أن يكون واضحا أن القادة الإيرانيين لن يكتفوا بوعود أوروبا إلى ما لا نهاية".

وأضاف "وقت المفاوضات على شك أن ينفد وأوروبا يجب أن تقول ما إذا كانت قادرة على الحفاظ على الاتفاق حول النووي .. علنا وبسرعة، وإلا ستنتقل إيران إلى المراحل التالية بشأن النووي ومسائل أخرى".

ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الدولي الذي أبرم في فيينا، أعلن الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا نيتها انقاذه وحاولوا اقناع طهران الاستمرار فيه.

لكن إعادة فرض عقوبات أميركية على إيران تجعل المستثمرين الأجانب بمن فيهم الأوروبيون، ينسحبون من هذا البلد.

وتنتظر طهران بفارغ الصبر المنافع الاقتصادية للاتفاق الذي لطالما حذرت من احتمال الانسحاب منه إذا لم تعد تجد مصلحتها فيه وفرضت على الأوروبيين تقديم سلسلة "ضمانات".

وأعلنت نائبة الرئيس الإيراني معصومة ابتكار، في فيلنيوس أن بلادها "لا يمكنها الانتظار إلى ما لا نهاية". وأكدت أن ثمة "أعمالا تحضيرية" لاستئناف تخصيب اليورانيوم في حال انهار الاتفاق.

وتتهم إسرائيل وإدارة ترامب طهران بالسعي إلى حيازة الأسلحة النووية، الأمر الذي تنفيه إيران منذ وقت طويل، مؤكدة أن برنامجها لديه طابع مدني فقط. وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرات عديدة احترام طهران للاتفاق.