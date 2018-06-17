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أميركا: قتيل و20 جريحًا في إطلاق نار بنيوجرسي

تاريخ النشر: 17/06/2018 - 15:36

أميركا: قتيل و20 جريحًا في إطلاق نار بنيوجرسي
أرشيفية
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: باسل مغربي

كشفت شبكة "إيه بي سي نيوز" أن إطلاق النار وقع على الساعة 2.45 صباحًا بتوقيت نيوجرسي في "ترانتون" بنيوجرسي في "أرت أول نايت" وهو حدث فني، يدعو لتعزيز الإبداع والتعلم وتقدير الفنون.

أفادت وسائل إعلام أميركية، أن شخصًا واحدًا، لقي مصرعه على الأقل، وأُصيب 20 آخرون بجروح، بعد تبادل إطلاق النار في حدث فني بولاية نيوجرسي الأميركية.

وقالت السلطات الأميركية إن الحدث حضره أكثر من 1000 شخص.

وقال المدعي العام لمقاطعة "ميرسر" انجيلو اونوفري إن من بين المصابين تم علاج 16 منهم لإصابات بأعيرة نارية و4 لأنواع أخرى من الإصابات.

وقالت السلطات إن عدة أشخاص أطلقوا النيران وتم انتشال أسلحة متعددة.

وقال أونوفري: "كان من الممكن أن يكون الأمر أسوأ من ذلك بالنظر إلى المساحة المحصورة وعدد الطلقات التي بدا أنها أُطلقت.

وذكرت محطة "إيه.بي.سي" في فيلادلفيا أن "العديد من الأشخاص أصيبوا بنيران الأسلحة وتم استدعاء العديد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لمساعدة المصابين. كما تجاوبت إدارة الإطفاء والشرطة".

وكشفت وكالة "أسوشيتد بريس" الأميركية، أن 4 من المصابين حالتهم حرجة.

 

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#أميركا
#نيوجيرسي
#إطلاق نار
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من عرب 48

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