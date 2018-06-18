صهر ملك إسبانيا يدخل السجن بتهمة اختلاس أموال

قال متحدث باسم نظام السجون الإسباني، إن صهر الملك فيليبي سلم نفسه للسلطات، اليوم الإثنين، لتنفيذ عقوبة السجن خمس سنوات وعشرة أشهر بعد إدانته باتهامات من بينها الاحتيال الضريبي والاختلاس.

وسلم إيناكي أوردانجارين نفسه في سجن بريبا في آبيلا صباح اليوم، وكانت محكمة أمهلته يوم الثلاثاء الماضي، خمسة أيام لتسليم نفسه لسجن من اختياره.

وذكرت صحيفة الباييس أن السجن، المكون من 162 زنزانة وغالبية النزلاء من النساء، به منطقة منفصلة صغيرة للرجال وتم اختياره لقربه من مدريد لتيسير زيارات زوجته الأميرة كريستينا أخت الملك فيليبي.

وأدين أوردانجارين في شباط/فبراير من العام الماضي باستغلال صلاته الملكية في الفوز بعقود تنظيم فعاليات من خلال مؤسسته غير الربحية (نوس). وطلب ثمنا أعلى نظير تنظيم هذه الفعاليات وأخفى عائدات بملايين اليورو بالخارج.

وتم تبرئة الأميرة كريستينا، التي تعيش في جنيف مع أطفالهما الأربعة، من تهمة الاشتراك في التهرب الضريبي بعد محاكمة استمرت عاما وشملت 18 متهما في التحقيق في المؤسسة التي يديرها زوجها.

وكريستينا هي أول فرد من الأسرة الإسبانية المالكة يمثل أمام القضاء.

وتبين أن بعضا من أموال المؤسسة الخيرية جرى تحويلها إلى شركة خاصة واستخدمت في سداد تكاليف اجازات وأثاث منزلي وتذاكر مسرح للأسرة.

ويحق لأوردانجارين الطعن على حكم المحكمة العليا أمام المحكمة الدستورية.

ويأتي سجنه فيما يقوم العاهل الإسباني حاليا بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، حيث يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء.

وردا على سؤال بعد الحكم على اوردانغارين، اكتفى القصر الملكي بالإعراب عن "احترامه المطلق لاستقلالية السلطة القضائية".

ومع بدء التحقيق في سنوات 2010، ظهرت فضائح أخرى منها سفر الملك خوان كارلوس، إلى بوتسوانا في رحلة صيد للفيلة في 2012 أو علاقته بسيدة ارستوقراطية المانية، ما أدى إلى تشويه كبير لصورة الأسرة الملكية.

وسرعت أيضا تخلي الملك عن العرش لابنه فيليبي في حزيران/يونيو 2014. وإثر بدء المتاعب القضائية، أبعد الملك الجديد شقيقته وزوجها من الاحتفالات الرسمية، وسحب من اوردانغارين لقب الدوق الذي كان منح له.

وقبل هذه القضية كان اوردانغارين على مدى 14 عاما عضوا من العائلة الملكية يتمتع بكامل الحقوق. من 4 تشرين الأول/أكتوبر 1997 تاريخ زواجه من الأميرة كريستينا دو بوربون إلى 12 كانون الأول/ديسمبر 2011، حين أعلن شخصا غير مرغوب فيه في القصر واستبعد بسبب "سلوك غير نموذجي".