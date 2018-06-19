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سعيٌ لإنشاء قوات أميركية للهيمنة على الفضاء بأمرٍ من ترامب

تاريخ النشر: 19/06/2018 - 14:10

سعيٌ لإنشاء قوات أميركية للهيمنة على الفضاء بأمرٍ من ترامب
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: باسل مغربي

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الإثنين، أنه أمر بإنشاء "قوات فضائية" ستكون إلى جانب كل من الجيش والقوات الجوية وخفر السواحل.

وخلال انعقاد المجلس القومي للفضاء، في البيت الأبيض، أضاف ترامب: "لا يكفي أن يكون هناك وجود أمريكي في الفضاء، بل يجب أن تكون لدينا هيمنة أمريكية في الفضاء".

وتابع: "من المهم جدا أن أقوم بتوجيه وزارة الدفاع للبدء فورًا في العملية اللازمة لإنشاء قوة فضائية"، واصفصا الإعلان بـ"البيان الكبير للقوات المسلحة".

وأوضح أن هذه القوات ستكون منفصلة عن سلاح الجو، قائلًا: "ستكون لدينا قوات جوية وقوات فضائية، وستكونان متساويتين ومنفصلتين".

ومضى قائلًا: "لا أريد أن تتسيَّدنا الصين وروسيا ودول أخرى في الفضاء".

وأردف أن "الولايات المتحدة ستصبح قائدة الفضاء على المدى البعيد"، مُعربا عن تطلعه إلى "إنعاش برنامج الفضاء المتدهور، عبر إعادة الولايات المتحدة إلى القمر والوصول قريبًا إلى المريخ".

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#ترامب
#الهيمنة على الفضاء
#المريخ
#القوات الأميركية
#تسيُّد الفضاء

من عرب 48

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