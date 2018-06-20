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أفغانستان: مقتل 30 شرطيا وجنديا وطالبان تعلن مسؤوليتها

تاريخ النشر: 20/06/2018 - 14:27

أفغانستان: مقتل 30 شرطيا وجنديا وطالبان تعلن مسؤوليتها
ناشطو سلام أفغان يطالبون بهدنة (أ ف ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير: هاشم حمدان

قال مسؤولون أفغانيون إن حوالي ثلاثين شرطيا وجنديا قتلوا في هجمات نفذها عناصر من حركة طالبان غربي أفغانستان، وذلك بعد ثلاثة أيام على انتهاء وقف لإطلاق نار كانت قد أعلنته الحركة.

وقال حاكم ولاية بدغيس، عبد الغفور مالكزاي، إن "أكثر من نصف القتلى قضوا في كمين وانفجار قنابل مزروعة على حافة الطريق أصابت قافلة تعزيزات".

وأضاف أن القتلى الآخرين سقطوا في هجمات على قواعدهم ليل الثلاثاء الأربعاء.

وتبنت حركة طالبان الهجمات في رسالة أرسلت عبر تطبيق واتس-اب إلى الصحافيين.

وأكد رئيس مجلس الولاية، عبد العزيز بيك، حصيلة القتلى. وأضاف "خلال وقف إطلاق النار أرسلت طالبان مخبرين لجمع معلومات عن القواعد والتخطيط لهجمات".

وكانت حركة طالبان قد رفضت، الأحد، دعوة الرئيس الأفغاني، أشرف غني، إلى تمديد وقف إطلاق نار غير مسبوق بينها وبين القوات الأفغانية رغم ضغوط من الشعب والحكومة والمجتمع الدولي.

وأثار رفض طالبان دعوة الرئيس الأفغاني لتمديد وقف إطلاق النار، مخاوف لدى بعض الأفغان من أن يكون عدد من مقاتلي طالبان قد استفادوا من الهدنة من أجل دخول المدن، ولا سيما العاصمة كابل، للبقاء فيها.

 

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#حركة طالبان
#أفغانستان

من عرب 48

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