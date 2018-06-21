إلغاء مؤتمر لناشطٍ أميركي بسبب مواقفه المؤيدة لفلسطين

ألغت إدارة جامعة فيينا النمساوية، مؤتمرا كان من المُزمع أن يشارك فيه الناشط الأميركي من أصل أفريقي، دوروبا المجاهد بن واحد، بحجة أنه سيلقي خلاله كلمة مؤيدة لفلسطين.

وكانت كلية العلوم الأفريقية التابعة لجامعة فيينا، تعتزم تنظيم مؤتمر حول الحياة المليئة بالنضال للناشط الأميركي "بن واحد".

وفي لقاء مع "الأناضول"، انتقد "بن واحد" الضغوط التي طبقتها إدارة الجامعة عليه، مبينا أنها سعت لفرض رقابة على الكلمة التي كان يعتزم إلقائها.

وقال الناشط الأميركي، إنه كان يرغب خلال المؤتمر في الحديث عن إسرائيل، والصهيونية ومعاداة السامية حسب المفهوم الأوروبي، فضلا عن كفاحه السياسي، وأنشطة حركة "النمر الأسود"، في ستينات وسبعينات القرن الماضي.

وأضاف أن الجامعة حاولت إظهاره على أنه "عضو في منظمة إرهابية"، مؤكدا أنها عملت من خلال استهدافه، التغطية على النظام التعليمي "المنحرف والعنصري في أوروبا".

وتابع القول: "أوروبا والإنسان الأبيض هما السبب في ظهور معاداة السامية والعنصرية والصهيونية".

وشدد على أن "الرقابة التي فرضتها جامعة فيينا لا يمكن أن تؤثر علي بشيء، فأنا شخص مسلم وسأواصل الوقوف إلى جانب كافة المسلمين الذين يستحقون العيش بسلام حول العالم".

من جانبه، أشار أوليفر هاشمي زاده، المتحدث باسم منظمة "دار الجنوب" المعادية للعنصرية، والمسؤولة عن تنظيم المؤتمر بالتنسيق مع الجامعة، إلى أنه اتفق مع الجامعة منذ عدة شهور لعقد المؤتمر.

وأفاد "هاشمي زاده" بأن اتحاد الطلبة الجامعيين النمساويين، واتحاد الطلبة الجامعيين اليهود، مارسا ضغوطا على إدارة الجامعة لإلغاء المؤتمر، بحجة أن "بن واحد مقرب من الجماعات المعادية للسامية والإرهابية".

وذكر أن الجامعة فرضت شروطا في البداية على "بن واحد"، حيث كانت ستتدخل في حال تطرق إلى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيراً إلى أنهم وافقوا على الأمر.

إلا أن الجامعة، بحسب "هاشمي زاده"، عادت وجعلت المؤتمر مغلقا أمام العامة، وسمحت بتنظيمه في قاعة دراسية تضم بضعة طلاب فقط، ما دفع المنظمين لرفض هذا الشرط.

ولفت إلى أن إدارة الجامعة ألغت المؤتمر بعد تقدمها بجملة من الشروط "غير المنطقية".

يُذكر أن الكاتب والناشط "بن واحد" وُلد عام 1944 في الولايات المتحدة، وكان يحمل سابقا اسم "ريتشارد إرل مور".

وشغل سابقا منصب رئيس حركة "النمر الأسود"، فضلا عن مشاركته في تأسيس "الجيش الأسود للحرية".

ونتيجة الكفاح الذي خاضه ردا على العنصرية بحق السود في الولايات المتحدة، تم الحكم عليه بالسجن 25 عاما، بتهمة القتل في فترة السبعينات، إلا أنه تم إطلاق سراحة عام 1990 بعدما اتضحت براءته.