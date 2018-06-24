ألمانيا: 25 مصابا في انفجار بمبنى

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم، الأحد، إصابة 25 شخصا بجروح، 4 منهم في حالة خطيرة، إثر انفجار دمّر أجزاء من مبنى بمدينة فوبرتل غربي البلاد.

وأوضحت الشرطة أن الانفجار وقع منتصف الليلة الماضية (السبت)، بالمبنى المكون من عدة طوابق، مسببا حالة ذعر بين الأهالي.

واندلع الحريق في أجزاء متفرقة بالمبنى، وسعت فرق الإطفاء بصعوبة للسيطرة عليه بسبب انهيار أجزاء من المبنى.

وتمكنوا من إنقاذ 4 أشخاص أصيبوا بجروح بليغة داخل المبنى، كما عالج موظفو الطوارئ 21 آخرين أصيبوا بجروح طفيفة.

وقالت الشرطة إنها سيطرت على الحريق بعد ساعات على اندلاعه، وإنها فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الانفجار.