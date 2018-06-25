اليونان: زلزال بقوة 5.5 درجة يهز منطقة بيلوبونيز

هز زلزال بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر منطقة بيلوبونيز، جنوب غربي اليونان، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الإثنين.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، عبر موقعها الإلكتروني، أن مركز الزلزال كان قبالة الساحل على بعد 26 كلم غربي بلدة ميثوني، على عمق 30.4 كلم.

وقال عمدة بلدة بيلوس، ديمتريس كافانتاريس، في تصريح صحفي، "استغرق الزلزال وقتاً طويلاً، ما أثار قلقنا".

وأضاف أنه "لم ترد عقب الزلزال تقارير عن وقوع إصابات، أو خسائر جسيمة".

من جانبه، أصدر المعهد الجيوديناميكي في أثينا، بيانات متضاربة مع معلومات (USGS) تفيد بأن "مركز الزلزال في البحر الأيوني (أحد أفرع البحر المتوسط ويتصل من شماله بالبحر الأدرياتيكي)، وعلى عمق حوالي 7 كلم".

و"بيلوبونيز"، هي شبه جزيرة تفصلها قناة "كورنث" عن باقي أراضي اليونان.