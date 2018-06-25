في خطاب النصر: إردوغان يتعهّد بمحاربة "التنظيمات الإرهابية"

تعهّد الرّئيس التركي، رجب طيّب إردوغان، بأن تكون فترته الرّئاسية المقبلة "أشد صرامةً في مواجهة التنظيمات الإرهابيّة"، معتبرًا أن الانتخابات التركيّة انتصارٌ لتركيا والأتراك والمظلومين حول الأرض.

جاء ذلك في خطاب ألقاه إردوغان من شرفة المقر الرئيس لحزب العدالة والتنمية، بالعاصمة أنقرة، أمام حشد جماهيري بمناسبة فوزه، وتحالفه بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي شهدتها البلاد، الأحد.

وتسعى تركيا لتحقيق سلسة من الأهداف بحلول العام 2023 الذي يوافق الذكرى المئوية الأولى لإعلان الجمهورية، ومن أبرزها الدخول في مصاف أكبر 10 قوى اقتصادية على مستوى العالم، ووضعت لهذا الغرض رؤية سياسية واقتصادية تشمل عدة خطط؛ لبلوغ الناتج القومي 2 تريليون دولار في هذا التاريخ.

وتابع "لقد وقفتم بجانبنا في انتخابات 3 تشرين ثانٍ/نوفمبر 2002 (أول انتخابات يخوضها حزب العدالة والتنمية)، وحملتونا إلى السلطة، وظللتم معنا في كافة الاستحقاقات الانتخابية حتى وصلنا إلى ما نحن عليه الآن".

وأضاف "لقد قاومنا معًا الوصاية التي كانت مفروضة على الدولة، وواجهنا بشجاعة المخربين، وعصابات الخيانة، وقفتم معنا في كافة الأحداث التي اقتضت وقوفكم، لقنا معًا من أرادوا تركيعنا، الدروس اللازمة".

في ذات السياق تابع قائلا "وفي المحاولة الانقلابية يوم 15 تموز/يوليو كنتم هنا، وقفتم تحمون مقر حزب العدالة والتنمية، والمجمع الرئاسي من الانقلابيين، وأنقذنا معًا البلاد من بين أيديهم".

واستطرد: "واليوم، أيضًا، وقفتم بجانبنا في انتخابات 24 يونيو التي تعتبر البوصلة التي من شأنها تحديد مستقبل وطننا لنصف قرن، بل لقرن من الزمان".

وتابع في ذات السياق قائلا "أشكر كذلك حزب الحركة القومية شريكنا في تحالف الشعب، ورئيسه دولت باهجتلي، وجميع أعضائه على ما بذلوه من جهود لنجاحنا".

وذكر أن "الرابح في الانتخابات، تركيا وشعبها والمضطهدون في منطقتنا والمظلومون حول العالم"، مضيفًا "كما أن "المنتصر، هي الديمقراطية والإرادة الشعبية".

واستطرد قائلا "تلقينا الرسالة التي أعطاها شعبنا لحزبنا عبر صناديق الاقتراع، كونوا على ثقة من أننا سنخرج أمامكم خلال الفترة المقبلة وقد تلافينا كافة النواقص".

وأفاد "من الآن فصاعدنا سنصغي للشعب، وابتداءً من الغد سنعمل بجد لنفي بالوعود التي قطعناها على أنفسنا أمام الشعب؛ لا سيما أننا أنهينا بقدر كبير استعدادتنا بخصوص النظام الرئاسي الجديد".

كما أوضح أن تركيا من خلال هذه التجربة الانتخابية، أصبحت حديثة العهد بالعديد من التطورات والتجارب "كتجربة التحالفات، فكما شاهدنا كان لهذه التجربة فائدة كبيرة على البلاد والأحزاب".

وأشار أنه "بعد مراسم أداء اليمين سنحدد وزرائنا والمسؤولين وسنبدأ بتطبيق برنامجنا"، مضيفًا "سنعمل ليل نهار حتى لا تخسر تركيا لحظة واحدة من مستقبلها".

وشدّد على أن تركيا قدمت للعالم أجمع نموذجًا يحتذى به في الديمقراطية، مشيدًا باختيار الشعب له ولتحالفه.

وشهدت تركيا الأحد انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة تجاوزت نسبة المشاركة فيها 88%، بحسب نتائج أولية غير رسمية.

وأظهرت النتائج الأولية، حصول مرشح "تحالف الشعب" للرئاسة، رجب طيب إردوغان على 52.55 بالمئة من أصوات الناخبين، فيما حصل مرشح حزب الشعب الجمهوري، محرم إنجه على 30.67 بالمئة من الأصوات.

وفي انتخابات البرلمان، حصد تحالف الشعب الذي يضم حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" 53.62 بالمئة من الأصوات (342 من أصل 600 مقعد) ، فيما حصل تحالف الأمة الذي يضم أحزاب "الشعب الجمهوري" و"إيي" و"السعادة" على 34.04 بالمئة من الأصوات (191 مقعدًا)، وحزب الشعوب الديمقراطي على 11.62 بالمئة (67 معقدًا برلمانيًا).

مواد تغطية الانتخابات التركيّة:

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