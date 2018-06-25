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مالي: مقتل 32 مدنيا وفقدان عشرة آخرين

تاريخ النشر: 25/06/2018 - 16:47

مالي: مقتل 32 مدنيا وفقدان عشرة آخرين
(أ ف ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير: هاشم حمدان

أفادت منظمة محلية في مالي أن 32 شخصا من الرعاة الرحل من إثنية الفولاني قتلوا بدم بارد" في هجوم منسوب لعدد من الصيادين التقليديين الذين يطلق عليهم اسم "الدوزو" وسط البلاد، يوم أمس الأول، السبت.

وقال رئيس منظمة "تابيلا بولاكو"، عبد العزيز ديالو "إنهم من الدوزو، يرتدون ملابس الدوزو، ووصلوا إلى قرية كوماغا في دائرة جنيه، منطقة موبتي".

وأضاف "قاموا بتطويق القرية وعزلوا الفولاني عن المجموعات الأخرى، وقتلوا بدم بارد 32 مدنيا، على الأقل". وأوضح أن "عشرة مدنيين فقدوا أيضا".

من جهته، تحدث عضو مجلس بلدية محلي عن مقتل "عشرات المدنيين، بينهم أطفال".

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#مالي
#الفولاني
#الدوزو

من عرب 48

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