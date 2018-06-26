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أفغانستان: مقتل مسؤول في المخابرات على يد مجهولين

تاريخ النشر: 26/06/2018 - 23:19

أفغانستان: مقتل مسؤول في المخابرات على يد مجهولين
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير: محمود مجادلة

أعلن مسؤول حكومي أفغاني، اليوم الثلاثاء، مقتل مسؤول في الاستخبارات الأفغانية، على يد مسلحين مجهولين، بولاية فراه غربي البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" المحلية عن المتحدث باسم حاكم الولاية قوله، محمد ناصر مهري، إن مجهولًا أطلق النار على ياسين خان، مدير المخابرات في منطقة الشرطة الخامسة بالولاية، وأراده قتيلًا.

وأضاف مهدي أن الحادث وقع قبل ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي) قرب منطقة الشرطة الثالثة عندما فتح مجهولون النار على ياسين خان، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة غير معلومة.

ولفت المتحدث أن السلطات فتحت تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادث. ولم تعلن أي جهة مسؤوليها عن الهجوم حتى الساعة.

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#الاستخبارات الأفغانية
#مدير المخابرات
#أفغانستان

من عرب 48

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