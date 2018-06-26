فيتنام: مصرع 15 وفقدان 11 بسبب الفيضانات والانهيارات

تسببت فيضانات وانهيارات أرضية في تدمير طرق ومنازل ومحاصيل شمالي فيتنام، ما أدى إلى مصرع 15 شخصا، في حين تبحث السلطات عن 11 مفقودا.

وذكرت سلطة إدارة الكوارث بفيتنام في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الكارثة التي نجمت عن هطول أمطار غزيرة خلال الأيام القليلة الماضية، تسببت بخسائر تقدر بنحو ستة ملايين دولار إثر انهيار بنى تحتية ومنازل ومزارع.

كما عرقلت الانهيارات الأرضية حركة المرور في بعض المناطق.

ونظرا لتوقعات باستمرار هطول الأمطار، فقد حذر خبراء أرصاد جوية من مزيد من الفيضانات والانهيارات الأرضية نتيجة لذلك.

يشار إلى أن الفيضانات والعواصف تؤدي إلى مصرع مئات الأشخاص كل عام في فيتنام، وتتسبب بخسائر بملايين الدولارات.