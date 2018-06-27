قمة ترامب - بوتين ستعقد في هلسنكي وتبحث بملفّي سورية وأوكرانيا

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه سيناقش ملفّيْ سورية وأوكرانيا، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذلك خلال اللقاء المرتقب بينهما.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها ترامب، لدى استقباله، بالبيت الأبيض، نظيره البرتغالي مارسيلو دى سوزا.

وقال ترامب: "سنناقش عددًا من الملفات مثل سورية وأوكرانيا ومواضيع الأخرى".

وأضاف: "نتمنى أن يكون اللقاء مثمرًا، فأنا أحب أن ألتقي بالآخرين، وقد كان لي لقاءً جيدًا مع الرئيس الصيني تشي جين بينغ".

وكشف الرئيس الأميركي أن لقاءه مع نظيره الروسي من الممكن أن يكون إثر قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الشهر المقبل، في هلسنكي الفلندية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الكرملين عن اتفاق الرئيسين بوتين وترامب، على تفاصيل قمة تجمعهما.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، عن يوري أوشاكوف، مساعد بوتين، أن اللقاء سيعقد في بلد ثالث، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل غدًا الخميس.

وأضاف: "كان هناك حديث بأن الرئيسين يمكن أن يتفقا على بيان مشترك، من شأنه رسم خطوات لاحقة في إطار العلاقات بين البلدين، والإجراءات المشتركة لضمان الاستقرار والأمن الدوليين".

وأوضح أوشاكوف أن اللقاء سيركز "على العلاقات الثنائية، والتسوية السورية، والاستقرار الدولي، وملف نزع السلاح (خفض وتيرة السباق على التسلّح)".