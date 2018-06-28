إسطنبول: تأجيل إقلاع بعض الرحلات من مطار أتاتورك

شهد مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول، مساء اليوم الأربعاء، تأخير بعض الرحلات الجوية عن موعد إقلاعها المقررة، إلى حين تحسنت الأحوال الجوية.

واضطرت بعض الطائرات إلى الانتظار في مسار الانطلاق لفترة قبل إقلاعها جراء الأحوال الجوية السيئة.

كما اضطرت بعض الطائرات القادمة إلى البقاء فوق أجواء إسطنبول لفترة قبل أن تتمكن من الهبوط، بسبب الهطول الغزير للأمطار وحبات البرد.

وأكدت المصادر أن تأخر الرحلات دام لفترة قصيرة (لم تحددها).