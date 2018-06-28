  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

أميركا: 4 قتلى على الأقل وجرحى بإطلاق نار في مقرّ صحيفة

تاريخ النشر: 28/06/2018 - 22:58

أميركا: 4 قتلى على الأقل وجرحى بإطلاق نار في مقرّ صحيفة
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: باسل مغربي

أفاد مسؤول في الشرطة المحلية لقناة "فوكس نيوز" التلفزيونية، اليوم الخميس، بأن أشخاصا عدة قُتلوا بالرصاص، عند مكتب صحيفة محلية في أنابوليس عاصمة ولاية ىميريلاند الأميركية القريبة من واشنطن، مضيفا أنه تمّ اعتقال المشتبه فيه.

وأوضح رون باتمان، قائد شرطة مقاطعة آن أرونديل، أن الحادث وقع خارج مكتب صحيفة كابيتال غازيت في أنابوليس المملوكة لصحيفة "بالتيمور صن" الأميركية.

وأسفر إطلاق النار، بحسب وسائل الإعلام المحلية، عن سقوط ما لا يقل عن أربعة داخل قاعة التحرير في الصحيفة في أنابوليس.

وكتبت السلطة المكلفة مراقبة الأسلحة النارية على حسابها على "تويتر" أنها "تتعامل مع إطلاق نار في صحيفة كابيتال غازيت في أنابوليس"، فيما ذكرت وسائل الإعلام أن الحادث أسفر أيضا عن إصابة 20 شخصا آخرين.

وأوضح مصدر أمني أميركي، أنه تم احتجاز مشتبه بضلوعه بالحادثة، وتم إخلاء الموظفين من المبنى.

من جانبه، قال مراسل الصحيفة، فيل دافيس، في تغريدة عبر "تويتر"، إنه كان في المبنى عندما وقعت حادثة إطلاق النار.

وأضاف أن "مسلحًا أطلق النار على الباب الزجاجي للمكتب، وفتح النار على عدد من الموظفين".

وكانت السلطات الأمنية قالت في وقت سابق إنها "تتعامل مع إطلاق نار في صحيفة (ذي كابيتال غازيت) في أنابوليس"، فيما تضاربت الأنباء بشأن الموقع المحدد للهجوم إذ ذكرت وسائل إعلام أن الحادث وقع داخل قاعة التحرير في الصحيفة، فيما قال قائد الشرطة رون باتمان إن الحادث وقع خارج المقر.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#أميركا
#إطلاق نار

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

سورية: اتفاقٌ لوقف إطلاق النار في درعا
سورية: اتفاقٌ لوقف إطلاق النار في درعا

2018-06-28

الأردن ينفي تحذيره إسرائيل من تنامي الدور التركي بالقدس
الأردن ينفي تحذيره إسرائيل من تنامي الدور التركي بالقدس

2018-06-28

فتح ملف الأطفال المختطفين في عهد فرانكو بإسبانيا
فتح ملف الأطفال المختطفين في عهد فرانكو بإسبانيا

2018-06-28

الأكثر قراءة

شبهات: مديرة مدرسة نفذت أعمالا مشينة بحق طالبات

شبهات: مديرة مدرسة نفذت أعمالا مشينة بحق طالبات

2018-06-27
منشية زبدة: هدم منزلين واعتقالات وتشريد مسنة وعائلتها

منشية زبدة: هدم منزلين واعتقالات وتشريد مسنة وعائلتها

2018-06-27
هزة كروية مدوّية: ألمانيا خارج مونديال 2018

هزة كروية مدوّية: ألمانيا خارج مونديال 2018

2018-06-27
التحقيق مع رئيس سلطة محلية بشبهة تنفيذ مخالفات جنسية

التحقيق مع رئيس سلطة محلية بشبهة تنفيذ مخالفات جنسية

2018-06-27
مندلبليت: الأدلة في ملفات فساد نتنياهو تفتح تحقيقات جديدة

مندلبليت: الأدلة في ملفات فساد نتنياهو تفتح تحقيقات جديدة

2018-06-27