أميركا: 4 قتلى على الأقل وجرحى بإطلاق نار في مقرّ صحيفة

أفاد مسؤول في الشرطة المحلية لقناة "فوكس نيوز" التلفزيونية، اليوم الخميس، بأن أشخاصا عدة قُتلوا بالرصاص، عند مكتب صحيفة محلية في أنابوليس عاصمة ولاية ىميريلاند الأميركية القريبة من واشنطن، مضيفا أنه تمّ اعتقال المشتبه فيه.

وأوضح رون باتمان، قائد شرطة مقاطعة آن أرونديل، أن الحادث وقع خارج مكتب صحيفة كابيتال غازيت في أنابوليس المملوكة لصحيفة "بالتيمور صن" الأميركية.

وأسفر إطلاق النار، بحسب وسائل الإعلام المحلية، عن سقوط ما لا يقل عن أربعة داخل قاعة التحرير في الصحيفة في أنابوليس.

وكتبت السلطة المكلفة مراقبة الأسلحة النارية على حسابها على "تويتر" أنها "تتعامل مع إطلاق نار في صحيفة كابيتال غازيت في أنابوليس"، فيما ذكرت وسائل الإعلام أن الحادث أسفر أيضا عن إصابة 20 شخصا آخرين.

وأوضح مصدر أمني أميركي، أنه تم احتجاز مشتبه بضلوعه بالحادثة، وتم إخلاء الموظفين من المبنى.

من جانبه، قال مراسل الصحيفة، فيل دافيس، في تغريدة عبر "تويتر"، إنه كان في المبنى عندما وقعت حادثة إطلاق النار.

وأضاف أن "مسلحًا أطلق النار على الباب الزجاجي للمكتب، وفتح النار على عدد من الموظفين".

وكانت السلطات الأمنية قالت في وقت سابق إنها "تتعامل مع إطلاق نار في صحيفة (ذي كابيتال غازيت) في أنابوليس"، فيما تضاربت الأنباء بشأن الموقع المحدد للهجوم إذ ذكرت وسائل إعلام أن الحادث وقع داخل قاعة التحرير في الصحيفة، فيما قال قائد الشرطة رون باتمان إن الحادث وقع خارج المقر.