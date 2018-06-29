نيجيريا: مصرع 9 أشخاص في انفجار شاحنة صهريج

لقي 9 أشخاص، على الأقل، مصارعهم، واحترقت عشرات السيارات، يوم أمس الخميس، إثر انفجار شاحنة صهريج فوق جسر مزدحم في لاغوس، العاصمة الاقتصادية لنيجيريا، بحسب ما أعلنت السلطات.

ووقع الانفجار على طريق سريع على جسر أوتيدولا في ساعة ذروة مع بداية الليل، ما أدى إلى احتراق العديد من السيارات التي كانت تتقدم ببطء.

وقال المسؤول في وكالة الحالات الطارئة، سليمان ياكوبو، إن الحصيلة "تسعة قتلى حاليا"، مشيرا إلى أنه تمت السيطرة على الحريق.

وطالت السنة اللهب 54 سيارة، على الأقل، بحسب أمن الطرقات.

وتجهد أجهزة الطوارئ لإزالة السيارات المتفحمة من الطريق.

وتكثر الانفجارات الناجمة عن المحروقات في نيجيريا، أكبر منتجي افريقيا من النفط الذي ينقل بشاحنات على طرقات تعاني قلة الصيانة.