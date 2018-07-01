  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

إيران: دعوة ترامب للسعودية زيادة إنتاج النفط مخالفة لاتفاقيات "أوبك"

تاريخ النشر: 01/07/2018 - 07:02

إيران: دعوة ترامب للسعودية زيادة إنتاج النفط مخالفة لاتفاقيات "أوبك"
(أ ب)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير: محمود مجادلة

قالت إيران إن مناشدة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، السعودية، رفع إنتاج النفط بنحو مليوني برميل يوميا، هي خطوة مخالفة للاتفاقات المبرمة داخل منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك".

وقال مندوب إيران لدى "أوبك"، حسين كاظمبور أردبيلي، إن السعودية لا تملك إمكانات لزيادة مستوى إنتاجها النفطي، حسب وكالة "شانا" التابعة لوزارة النفط الإيرانية.

وأشار إلى أن هذه المناشدة هي بمثابة مطالبة للرياض بالانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".

وأوضح المسؤول الإيراني أن أعضاء "أوبك"، أثناء اجتماع عقدوه في فيينا، الأسبوع الماضي، اتفقوا على إبقاء سقف الإنتاج على مستوى 1.2 مليون برميل يوميا.

وأعلن ترامب على حسابه في "تويتر" أن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وافق، في اتصال هاتفي معه اليوم، على زيادة حجم الإنتاج النفطي للمملكة بمليوني برميل، لتعويض الخسائر الناجمة عن الاضطرابات في فنزويلا وإيران.

وعقب الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي مع إيران، في أيار/ مايو الماضي، أعلنت السعودية أنها مستعدة لسد النقص المتوقع في إمدادات النفط العالمية، جراء العقوبات المرتقب أن تفرضها واشنطن على طهران، ثالث أكبر منتجي النفط في "أوبك".

وقبل أيام،، قال وزير الدولة لشؤون الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في تصريحات صحفية، إن المملكة مستعدة للقيام بكل ما يلزم لتجنب نقص إمدادات النفط العالمية.

وأعلنت "أوبك" والمنتجين خارجها، في 22 من الشهر الجاري، زيادة في إنتاج النفط بدءاً من مطلع تموز/ يوليو الجاري، للحفاظ على إمدادات السوق، وستتم الزيادة عبر تقليص خفض الإنتاج الفعلي من 2.2 مليون برميل يومياً، إلى 1.2 مليون برميل.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#opec
#دونالد ترامب
#السعودية
#إنتاج النفط

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

44 قتيلا بتدهور حافلة بالهند
44 قتيلا بتدهور حافلة بالهند

2018-07-01

المكسيك تنتخب رئيسا على وقع الاغتيالات السياسية
المكسيك تنتخب رئيسا على وقع الاغتيالات السياسية

2018-07-01

قتلى وجرحى بتفجير انتحاري لمخازن مفوضية الانتخابات بكركوك
قتلى وجرحى بتفجير انتحاري لمخازن مفوضية الانتخابات بكركوك

2018-07-01

الأكثر قراءة

فرنسا تقصي الأرجنتين من المونديال بهزيمة ثقيلة

فرنسا تقصي الأرجنتين من المونديال بهزيمة ثقيلة

2018-06-30
أوروغواي تطيح ببطلة أوروبا خارج المونديال

أوروغواي تطيح ببطلة أوروبا خارج المونديال

2018-06-30
NBC: كيم وجّه ضربة لترامب

NBC: كيم وجّه ضربة لترامب

2018-06-30
غزة: قتيلان و8 إصابات ثلاثٌ منها خطيرة في انفجار الشجاعية

غزة: قتيلان و8 إصابات ثلاثٌ منها خطيرة في انفجار الشجاعية

2018-06-30

"صلحة" بين فيروز وزياد الرحباني

2018-06-30