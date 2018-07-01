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"ذي تايمز": مقاتلات بريطانية قصفت قوات داعمة للأسد جنوبي سورية

تاريخ النشر: 01/07/2018 - 21:56

"ذي تايمز": مقاتلات بريطانية قصفت قوات داعمة للأسد جنوبي سورية
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

قالت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية إن مقاتلات حربية تابعة للقوات الجوية الملكية البريطانية استهدفت قوات داعمة لنظام بشار الأسد جنوبي سورية، قرب نقطة التقاء الحدود السورية الأردنية العراقية.

وأضافت الصحيفة، في خبر نشرته اليوم، الأحد، أن سلاح الجو الملكي البريطاني قصف الشهر الماضي قوات داعمة للأسد، عقب اشتباكات وقعت بالقرب من قاعدة تدريب بريطانية في منطقة صحراوية جنوبي سورية (بادية الشام).

وأشارت إلى أن الاشتباكات المذكورة أدت لمقتل ضابط سوري وإصابة 7 آخرين.

من جهتها، لم تقدم وزارة الدفاع البريطانية، معلومات بشأن هوية القوة المستهدفة في المنطقة الصحراوية، مشيرة إلى أن قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، استُهدِفت بنيران معادية في 21 حزيران/ يونيو الماضي.

وأضاف بيان صادر عن الوزارة، اليوم، أن الوزارة لا تعتقد أن تنظيم "داعش" هو مصدر تلك النيران المعادية.

ولفت البيان إلى أن قوات التحالف قررت سحب قواتها لعدم تصعيد التوتر، لكن إطلاق النار استمر من موقع معين؛ ما دفع طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني وكإجراء للدفاع عن النفس، إلى قصف الموقع المذكور بصواريخ "بيفواي الرابعة" الموجهة وتحييد الموقع المذكور.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#الحدود السورية الأردنية العراقية
#ذي تايمز
#نظام الأسد
#التحالف الدولي

من عرب 48

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