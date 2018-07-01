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44 قتيلا بتدهور حافلة بالهند

تاريخ النشر: 01/07/2018 - 11:47

44 قتيلا بتدهور حافلة بالهند
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: محمد وتد

لقي 44 شخصا على الأقل مصرعهم صباح اليوم الأحد، في ولاية اوتاراخاند بجبال الهيمالايا شمال الهند، في حادث تعرضه له حافلة سقطت في واد.

وتوجهت فرق إغاثة إلى مكان وقوع الحادث في منطقة بوري غاروال شمال شرق نيودلهي.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال ديبيش شاندرا كالا المسؤول المحلي عن إدارة الكوارث، إن "أربعة وأربعين شخصا لقوا مصرعهم في الحادث. وأصيب ثلاثة آخرون على الأقل بجروح".

وأضاف: "السائق فقد السيطرة على الحافلة التي انحرفت عن الطريق ووقعت في واد عميق. وبسبب قوة الصدمة انشطرت الحافلة إلى قسمين، وهي تقبع في نهر صغير في أسفل الوادي".

وتعد الطرقات في الهند من الأخطر في العالم، والحوادث القاتلة كثيرة في الشطر الواقع في جبال هيمالايا.

ويقضي أكثر من 150 ألف شخص نحبهم في حوادث سير في الهند سنويا. وتبرر حالة الطرق وتقادم السيارات والقيادة الخطر، هذه الأرقام.

 

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#حادث سير

من عرب 48

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