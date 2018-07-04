إيران تهدد بعرقلة صادرات النفط الإقليمية إذا حظرت واشنطن مبيعاتها

قال قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، إن الحرس مستعد لتطبيق سياسة تعرقل صادرات النفط الإقليمية إذا حظرت الولايات المتحدة مبيعات النفط الإيرانية.

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد هدد يوم أمس، الثلاثاء، بمنع شحنات النفط من الدول المجاورة إذا مضت واشنطن قدما في هدفها المتمثل في إجبار جميع الدول على وقف شراء النفط الإيراني.

وأشاد الميجرجنرال (اللواء)، قاسم سليماني، بتصريحات روحاني، قائلا إنه مستعد لتطبيق مثل تلك السياسة إذا لزم الأمر.

وقال سليماني، قائد العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، في رسالة نشرتها الوكالة الإيرانية للأنباء (ارنا) "أقبّل يدك (موجها كلامه لروحاني) للإدلاء بمثل هذه التصريحات الحكيمة التي جاءت في وقتها، وأنا في خدمتك لتطبيق أي سياسة تخدم الجمهورية الإسلامية".

ولم يخض روحاني في تفاصيل، لكن سبق وأن هدد مسؤولون إيرانيون بغلق مضيق هرمز، وهو طريق رئيسي لشحن النفط، ردا على أي عمل عدواني من الولايات المتحدة ضد إيران.