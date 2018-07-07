تايلاند: ارتفاع عدد ضحايا غرق سفينة سياحية إلى 37 وفقدان 18

لا تزال فرق الإنقاذ في تايلاند، تواصل البحث، اليوم السبت، عن نحو 18مفقودا في حادث غرق سفينة سياحية قبالة جزيرة فوكيت بجنوب البلاد، الجمع، علما أن فرق الإنقاذ انتشلت، الجمعة، جثث 37 شخصا، حيث عثر عليها طافية بسترات النجاة، على بعد بضعة كيلومترات من مكان غرق السفينة.

ونقلت جثث موضوعة في أكياس إلى فوكيت ومنها إلى المستشفى للتعرف إليها.

ووصل موظف قنصلي صيني إلى مركز العمليات في فوكيت للإشراف على عمليات الإنقاذ.

وقالت السلطات إن حصيلة عدد الضحايا تجعل منه أسوأ حادث نقل في تاريخ تايلاند الحديث، حيث توفي 37 وتم إنقاذ 50 شخصا من ركاب السفينة المنكوبة "فينكس" والذين كان عددهم 105 ركاب على الرغم من أن 37 منهم ما زالوا في المستشفى، وبعضهم مصاب بجروح خطيرة.

وكانت قد واجهت السفينة عاصفة، الخميس، مع أمواج بلغ ارتفاعها خمسة أمتار، أثناء عودتها من رحلة استمرت يوما كاملا بعد أن كانت انطلقت من فوكيت.

وفوجئت السفينة فنيكس بموجة يبلغ ارتفاعها خمسة أمتار بعدما تجاهلت معلومات عن إمكان هبوب عاصفة في هذا الفصل الذي يشهد رياحا موسمية وأمواجا صاخبة في بحر أندامان.

وتقول البحرية التايلاندية إن حطام السفينة قد غرق إلى عمق 40 مترا، وعلى بعد بضعة كيلومترات من جزيرة كوه هي الصغيرة المعروفة بشعابها المرجانية.

وبالإضافة إلى الغطاسين الذين يشاركون في عمليات البحث، مشطت مروحيات الجمعة المنطقة.

وقال حاكم فوكيت، نورافات بلودثونغ، للصحافيين "لست متأكدا فعلا من عدد الذين يمكن أن يبقوا على قيد الحياة".

وأمر المسؤول الثاني في المجموعة التايلاندية الحاكمة، براويت وونغسوون، بفتح تحقيق حول الأسباب التي حملت السفينة على الإبحار على رغم المعلومات عن إمكان هبوب عاصفة منذ الأربعاء.

ويبدو أن عددا كبيرا من السفن قد تجاهل تحذيرات بعدم نقل السياح إلى جزر حول فوكيت.

وواجهت سفن أخرى صعوبات مساء الخميس في المنطقة نفسها، لكن أمكن في النهاية إنقاذ جميع المسافرين، بحسب الحاكم.

وتجتذب فوكيت أعدادا كبيرة من الزائرين الأجانب، بمن فيهم الغربيون والسائحون الصينيون الذين يشكلون حوالي ثلث الـ 35 مليون شخص المنتظر وصولهم إلى تايلاند هذه السنة. وفي العام الماضي زار 9.8 ملايين سائح صيني تايلاند، وفي الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، بلغ عددهم خمسة ملايين.