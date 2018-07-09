"أطفال الكهف": إنقاذ طفلين آخرين

نجحت طواقم الإنقاذ من إخراج طفلين آخرين من الأطفال العاليقين ومدربهم في أحد الكهوف شمالي تايلاند،، مساء اليوم، الإثنين، ليصل عدد الأطفال الذين تم إنقاذهم خلال العملية التي انطلقت صباح أمس، الأحد إلى 8.

وأكدت وسائل إعلام غربية، اليوم الإثنين، أن عدد الفتية الذين تم إنقاذهم وإخراجهم من كهف بتايلاندا، بعد أكثر من أسبوعين من انحصارهم بداخله بسبب مياه الأمطار، وصل إلى 8 من إجمالي 13 شخصًا.

وأنقذت السلطات التايلاندية بمساعدة خبراء دوليين، 4 فتية آخرين اليوم، بعد ساعات من بدء المرحلة الثانية من عملية إنقاذ من عرفوا بـ "فتية الكهف".

8 July, 2018



Hebat cara budak2 ni diselamatkan dari gua. tidurkan, masuk dalam 'tube' khas dan bawa merintasi gua bawah air yang sempit



Ini teknologi yang belum pernah digunakan untuk selamatkan orang sebelum ini.Sejarah di Thailand.



Semoga dipermudahkan pic.twitter.com/7iZ4TYXIum — The Kasabian (@fitriessss) July 9, 2018

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية، عن أحد المشاركين في عملية الإنقاذ قوله إنه تم سحب فتى آخر وإرساله إلى الرعاية الطبية، ليصل عدد المنقذين 8.

ومن المنتظر استئناف عملية الإنقاذ لإخراج 4 فتيان متبقين ومدربهم لكرة القدم.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات في تايلاندا، بدء المرحلة الثانية من عملية إنقاذ بقية الفتية العالقين مع مدربهم، في أحد الكهوف شمالي البلاد.

يأتي ذلك غداة إطلاق العملية، صباح أمس الأحد، نجحت السلطات خلالها بمساعدة غواصين دوليين، من إنقاذ 4 من الفتية المحاصرين بكهف غمرته المياه نتيجة الأمطار، منذ أكثر من أسبوعين.