أطفال الكهف: 19 غواصا لإنقاذ الباقين دفعة واحدة

واصلت طواقم الإنقاذ في تايلاند، صباح اليوم الثلاثاء، عملية إنقاذ الأطفال الأربعة ومدربهم المحتجزين في كهف تام لوانغ شمالي البلاد.

وقال قائد مهمة الإنقاذ، نارونجساك أوسوتانكورن، في مؤتمر صحفي، إن أحدث عملية إنقاذ بدأت حوالي الساعة 10:08 بالتوقيت المحلي (03:08 بتوقيت غرينتش).

وأضاف أمام الصحافيين ورجال الانقاذ أنه سيتم إخراج الخمسة دفعة واحدة اليوم، مشيرا إلى أنه يأمل أن يتم ذلك في وقت أقل من المرة السابقة.

وقال أوسوتانكورن إن 19 غواصا دخلوا الكهف لإنجاز مهمة الإنقاذ الأخيرة.

إلى ذلك، أعلنت إدارة المستشفى الذي نقل إليه الأطفال أن الوضع الصحي لثمانيتهم جيد، وأنهم لا يعاونون أية مشاكل في الرؤية.

وبحسب المستشفى فقد قدم العلاج لطفلين بسبب تلوثات طفيفة في الرئتين، وأن قسما منهم يستطيعون المشي بقواهم الذاتية وتناول الطعام بشكل عادي. ومن المتوقع أن يمكث الأطفال في المستشفى خلال الأسبوع القريب.

كما أشارت إدارة المستشفى إلى أن الأطفال الأربعة الذين أنقذوا في المرة الأولى بحاجة إلى وجبات طعام كثيرة على فترات متقاربة، مضيفة أنه سيتم تقديم علاج نفسي لهم لاحقا.

وبحسب صحيفة "غارديان" البريطانية فإن الأربعة الأوائل تمكنوا من مقابلة ذويهم، ويتوقع أن يلتقي الأربعة الباقون ممن أنقذوا، يوم أمس، مع ذويهم خلال ساعات اليوم.

وكان قد تم إنقاذ الأطفال الثمانية بواسطة غواصين تابعين لسلاح البحرية التايلندية، حيث رافقوهم في الكهف المغمور بالمياه حتى إخراجهم منه بعد أن علقوا فيه منذ نحو أسبوعين.

يشار إلى أن الأمطار الغزيرة قد فاقمت المخاوف من عدم انتهاء عملية الإنقاذ الوم. وكان أوسوتانكورن قد صرح يوم أمس بأن عملية الإنقاذ تتعلق بخطة الغواصين.

وأشار إلى أن عملية الإنقاذ يوم أمس كان أسرع بساعتين عن سابقتها يوم أمس الأول، لافتا إلى أن الغواصين بحاجة إلى استراحة مدة 20 ساعة بين كل عمليتي إنقاذ، وخاصة لتجديد التزود بالأكسجين بسبب الأمطار الغزيرة التي تغمر الكهف.