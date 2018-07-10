اليابان: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات إلى 122

أعلنت السلطات اليابانية ارتفاع الحصيلة المؤقتة لضحايا للأمطار الغزيرة التي هطلت في الاأيام الأخيرة على غربي اليابان بكميات غير مسبوقة منذ 30 عاما إلى 122.

وتتواصل عمليات البحث عن ناجين محتملين في المناطق المنكوبة في غربي الأرخبيل حيث لا يزال عشرات الأشخاص في عداد المفقودين.

وأدت هذه الأمطار التي هطلت بغزارة غير مسبوقة بين الجمعة والأحد إلى فيضانات ضخمة وسيول وحلية واضرار مادية جسيمة، كما تسببت باحتجاز العديد من السكان في منازلهم التي رفضوا إخلاءها على الرغم من أن السلطات كانت قد نصحتهم بذلك بموجب أوامر غير ملزمة أصدرتها قبيل الكارثة.

وكان قد شارك، الإثنين، في عمليات الإنقاذ 73 ألف شخص ينتمون إلى فرق الإطفاء والشرطة والجيش، بزيادة قدرها 20 ألفا عن عدد الذين تولوا هذه المهام يوم الأحد، والسبب في هذه الزيادة يعود إلى المساحة الشاسعة للمناطق المنكوبة.

وفي العديد من المدن والبلدات حصلت انهيارات أرضية هائلة جرفت معها منازل لم يبق منها سوى أكوام من الأخشاب، بحسب ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس.

وفي معظم الأماكن بدأ السكان يدركون حجم الكارثة عند عودتهم إلى منازلهم المنكوبة بعد توقف الأمطار حيث غمرت المياه أحياء بكاملها ومنازل وانهارت طرقات وحصلت انزلاقات تربة.

وتعتبر هذه واحدة من أخطر الكوارث من هذا النوع في السنوات الأخيرة في اليابان، وقد تجاوز عدد الضحايا الحالي حصيلة الانهيارات الأرضية في هيروشيما في عام 2014، التي وصلت إلى 74 قتيلا.

وإزاء فداحة الوضع، قرر رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي "إلغاء جولة كانت مقررة اعتبارا من الأربعاء إلى كل من بلجيكا وفرنسا والسعودية ومصر"، وذلك لإعطاء اأاولوية "لإنقاذ المنكوبين وإعادة الإعمار"، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الحكومة خلال مؤتمر صحافي.