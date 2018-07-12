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اليابان: ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات إلى 199 وعشرات المفقودين

تاريخ النشر: 12/07/2018 - 08:19

اليابان: ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات إلى 199 وعشرات المفقودين
(أ ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير: هاشم حمدان

قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، إن عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية غربي اليابان قد ارتفع إلى 199 شخصا، على الأقل.

وقال يوشيهيد سوغا، خلال مؤتمر صحافي، إن رئيس الوزراء، شينزو آبي، أمر خلال اجتماع خلية الأزمة بالتصرف بأسرع ما يمكن لإنقاذ الضحايا.

وكانت حصيلة سابقة اشارت الى وجود 179 قتيلا جراء الكارثة.

وكان آبي قد ألغى جولة له في أربع دول بينها بلجيكا وفرنسا، وتوجه، الأربعاء، إلى مقاطعة أوكاياما إحدى أكثر المناطق تضررا مع هيروشيما على أن يزور، الجمعة، منطقة أخرى لحقت بها أضرار.

وإضافة إلى الضحايا الـ199 قالت السلطات إنها لا تملك أي معلومات عن عشرات الأشخاص في وقت تحدثت وسائل إعلام محلية عن وجود زهاء ستين مفقودا.

وأدى التساقط غير المسبوق للأمطار خلال ثلاثة أيام إلى فيضانات هائلة وانهيارات طينية وأضرار كبيرة أخرى حاصرت أعدادا كبيرة من الناس.

وفي المناطق التي شيدت فيها مبان على سفوح الجبال أدت الانهيارات إلى تدمير مساكن بالكامل، وغطت الوحول أحياء برمّتها.

وصدر أمر جديد بإخلاء قرية في منطقة هيروشيما بسبب خطر ناجم من فيضان بحيرة وفق ما ذكرت السلطات المحلية.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#اليابان
#فيضانات
#انهيارات أرضية
#شينزو آبي

من عرب 48

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