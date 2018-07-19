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وزير الخارجية الألمانية: تراجع ترامب عن تصريحاته ليس مقنعا

تاريخ النشر: 19/07/2018 - 08:30

وزير الخارجية الألمانية: تراجع ترامب عن تصريحاته ليس مقنعا
(أ ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير: هاشم حمدان

قال وزير الخارجية الألماني إن تراجع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن تصريحات بشأن ما إذا كانت روسيا قد تدخلت في الانتخابات الأميركية 2016 "لا يبدو مقنعا على وجه الخصوص".

وقال هايكو ماس في مقابلة الأربعاء مع مجموعة "ريداكتسونز نيتسفيرك" الصحفية الألمانية إن معلومات أجهزة الاستخبارات الغربية "يتم التعامل معها بحذر، وهي بالغة الأهمية بالنسبة لعملنا".

وردا على طلب تقييم تراجع ترامب عن تصريحات شككت فيما توصلت إليه الاستخبارات الأمريكية فيما يتعلق بالتدخل الروسي، نقل عن ماس قوله "هذه على ما يبدو محاولة للحد من الضرر. إنها لا تبدو مقنعة."

وأضاف أن "هجمات الرئيس الأميركي على الاتحاد الأوروبي، الذي وصفه ترامب بالعدو، للأسف ما زالت مطروحة. جولة ترامب الأوروبية إجمالا أظهرت أن سلوكه يعد تحديا كبيرا أمام الدبلوماسية".

 


#دونالد ترامب
#هايكو ماس

من عرب 48

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