مصرع 11 ومفقودون في انقلاب قارب سياحي في ميزوري

قي 11 شخصا، على الأقل، مصارعهم، صباح اليوم، الجمعة، جراء انقلاب قارب سياحي في بحيرة في ولاية ميزوري في مركز الولايات المتحدة، كان على متنه 31 سائحا، وذلك بسبب الأحوال الجوية العاصفة.

وعلم أنه تم نقل سبعة مصابين إلى المستشفيات، بينهم اثنان في حالة الخطر الشديد. وأعلنت السلطات في الولاية عن حادث كثير الإصابات.

وقالت شبكة "abc" الأميركية إن عدد الضحايا وصل إلى 11، بينهم أطفال، وإن عدد المفقودين لا يزال غير معروفا.

ونقلت شبكة "CNN" عن المتحدث باسم طواقم الإنقاذ إن هناك الكثير من الدمار في منطقة الحادث، وإن الأحوال الجوية العاصفة لا تساعد في جهود الإنقاذ.

وعلم أن القارب الذي انقلب تابع لشركة "Ride the Ducks" التي تقدم للسائحين جولة في "حافلة قارب"، تبدأ في شوارع مدينة برانسون والمنطقة، وبعد ذلك تدخل الحافلة كقارب إلى بحيرة "Table Rock".