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كندا: قتيلان و 13 جريحا في هجوم مسلح

تاريخ النشر: 23/07/2018 - 13:04

كندا: قتيلان و 13 جريحا في هجوم مسلح
(أ ب)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت الشرطة الكندية، مقتل شخصين، بينهما امرأة، وإصابة 13 آخرين في حادث إطلاق نار بمدينة تورنتو جنوب شرقي البلاد.

ونقلت شبكة "سي بي سي" المحلية عن الشرطة قولها إن "المهاجم قتل بعد تبادله إطلاق النار مع قوات الشرطة في حي غريغتاون بتورونتو". وأوضح المصدر أن فتاة من ضمن المصابين حالتها خطيرة.

وقال مارك بوغاش، المتحدث باسم الشرطة المحلية إنه لم يتضح بعد حالة بقية الضحايا.

وأضاف أنه "من السابق لأوانه القول ما إذا كان الدافع وراء إطلاق النار إرهابي".

وأكّد مارك ساندرز، رئيس شرطة تورونتو إن "الشرطة أطلقت تحقيقًا في الحادث لمعرفة ملابساته".

بدوره، صرح عمدة تورونتو، جون توري، في مؤتمر صحفي، أن حادث إطلاق النار "دليل على مشكلة انتشار السلاح" في تورونتو.

وأضاف أن "البنادق متاحة للغاية لكثير من الناس". 

 


#الشرطة الكندية
#تورنتو

من عرب 48

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