ارتفاع ضحايا موجة الحر في اليابان إلى 80

ارتفعت حصيلة ضحايا موجة الحر المتصاعدة في اليابان منذ أسبوعين، إلى 80 قتيلًا وآلاف المصابين الذين نقلوا إلى وحدات الرعاية المركز في المستشفيات، فيما طالب المسؤولون ، يوم أمس الثلاثاء، من المواطنين البقاء داخل المباني لتفادي درجات الحرارة التي تجاوزت 40 درجة مئوية.

وصرحت الحكومة أنها من الممكن أن تقدم مساعدات مالية لتزويد المدارس بمكيفات هواء وأشارت إلى تمديد الإجازات الصيفية التي بدأت هذا الأسبوع بالنسبة لطلاب كثيرين. وتحتوي معظم المدارس في طوكيو على مكيفات الهواء، إلّا أنه نادرًا ما تتواجد هذه الأجهزة في مدارس المناطق الريفية.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء، يوشيهيدي سوجا، في إفادة صحفية، إن " درجات الحرارة القياسية مستمرة في أنحاء البلاد وأصبحت الإجراءات الطارئة لحماية الطلاب وسلامتهم قضية مهمة".

ونصحت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه" الناس بشرب الماء باستمرار والبقاء داخل المباني. وبثت الهيئة مقاطع مصورة تتضمن تعليمات بشأن معالجة من يصابون بضربة شمس خفيفة.

واقتربت درجات الحرارة من 40 درجة مئوية يوم الثلاثاء في مدن كثيرة وهو ما يقل بشكل طفيف عن يوم أول أمس الاثنين عندما سجلت درجات الحرارة 41.1 في مدينة كوماجايا الواقعة شمال غربي العاصمة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن من المتوقع أن تخف درجات الحرارة بشكل طفيف هذا الأسبوع مع تحرك منطقة الضغط العالي المسؤولة عنها غربا وشرقا مما يسمح للهواء الرطب بجلب أمطار على بعض المناطق التي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة.

ووعدت حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي، هذا الأسبوع بإعطاء موجة الحر نفس أولوية إجراءات مكافحة الإرهاب. وقالت للصحافيين إن موجة الحر "بذات الأهمية لأن الهدف هو حماية أرواح الناس".