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الانتخابات الباكستانية: مقتل 28 وإصابة 35 في هجوم انتحاري

تاريخ النشر: 25/07/2018 - 10:41

الانتخابات الباكستانية: مقتل 28 وإصابة 35 في هجوم انتحاري
(أ ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير: هاشم حمدان

قتل 28 شخصا، على الأقل، وأصيب أكثر من 35 آخرين، صباح اليوم الأربعاء، في هجوم انتحاري نفذ في مدينة كويتا غربي باكستان.

وعلم أن الهجوم نفذه شخص انتحاري استهدف مركبة تابعة للشرطة البالكستانية مع بدء الانتخابات العامة في البلاد.

وقال المسؤول المحلي في كويتا، هاشم غيلزاي، لوكالة فرانس برس إن المهاجم "كان يحاول دخول مركز الاقتراع، وعندما حاولت الشرطة منعه فجر نفسه". وأكد مسؤول محلي ثان وقوع الهجوم والحصيلة.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

وكانت قد فتحت مراكز الاقتراع للانتخابات البرلمانية أبوابها، الأربعاء، في باكستان، ودعي حوالي 106 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم واختيار نوابهم لفترة خمس سنوات.

ونشر الجيش الباكستاني مئات آلاف الجنود في أنحاء البلاد، الثلاثاء، لمراقبة مراكز الاقتراع في هذه الانتخابات التي يقول محللون إنها "مفتوحة على كل الاحتمالات".

وعلم أن الجيش نشر أكثر من 370 ألف عنصر في أنحاء باكستان لضمان الأمن خلال الانتخابات، إضافة إلى 450 ألف عنصر من قوات الشرطة.


#باكستان
#هجوم انتحاري

من عرب 48

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