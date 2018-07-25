ارتفع عدد ضحايا حرائق الغابات في أثينا، لـ79 قتيل وأكثر من 187 إصابة، صباح اليوم الأربعاء، بعد أن أُخمدت السلطات معظم الحرائق، فيما أُعلن الحداد العام في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم إدارة الإطفاء، ستافرولا ماليرى، إن فرق الإنقاذ تواصل تفتيش المناطق الواقعة شمال شرق أثينا التي كانت الأكثر تضررا من الحريق.

وكانت فرق العمل تتحرك من منزل إلى آخر وتفتش السيارات المحترقة والساحل المحترق لرصد أي ضحايا آخرين.

وقالت ماليري إن السلطات تلقت عشرات المكالمات من أجل الأشخاص المفقودين، مضيفةً أن بعض من أفيد بأنهم في عداد المفقودين قد يكونون بين القتلى، أو ربما عادوا بالفعل إلى أسرهم دون إبلاغ السلطات بذلك.

لم يكن هناك رقم رسمي تم نشره بشأن عدد الأشخاص المفقودين.

بعض الناس قد انتقلوا إلى وسائل الإعلام الاجتماعية ومحطات التلفزيون اليونانية مع مناشدات للحصول على معلومات عن ذويهم.

واشتعلت النيران في الغابات والمنتجعات السياحية المحيطة بمالي بالقرب من العاصمة أثينا، مساء الإثنين الماضي، جرّاء موجة الحم المتصاعدة وارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق في اليونان.

ويُعتبر هذا الحريق الأكبر في اليونان حيث أنه يزي عدد قتلاه عن عدد الأشخاص الذين أودت حرائق عام 2007 بحياتهم في منطقة بيلوبونيز بجنوب البلاد إذ لقي نحو 70 شخصا حتفهم في أحد أكبر الأعداد المسجلة لضحايا الحرائق باليونان.