الشرطة الإيطالية تسبق المحكمة وتهدم مخيما للغجر

بدأت الشرطة الإيطالية إخلاء أحد مخيمات الأكواخ التي يقطنها أفراد من طائفة الغجر في العاصمة روما، بالرغم من قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بوقف أعمال الهدم.

وأظهرت لقطات للتلفزيون الإيطالي، اليوم الخميس، عشرات الأشخاص بينهم أطفال خارج المخيم في روما، حيث تكتظ المراتب والممتلكات الاخرى الى جانب السيارات.

وناقش عمدة روما العملية مع وزير الداخلية الإيطالي المتشدد، ماتيو سالفيني، الذي أثار احتجاجات بدعواته السابقة لإحصاء غجر روما.

وتشير تقديرات أحد المتطوعين إلى بقاء حوالي 370 شخصا داخل المخيم بعد محاولات نقلهم.

وطالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، العاصمة الإيطالية بتعليق العمل حتى يوم الجمعة وتحديد خطط لإعادة إعمار الأقلية.

ويأتي تحرك سالفيني ضد الغجر وسط حالة رفض متصاعدة ضد استضافة المهاجرين في إيطاليا، التي رفضت مؤخرا السماح لسفينة تحمل أكثر من 600 شخص من الدخول إلى أراضيها.

وجدد سالفيني التأكيد على مقترحه بإجراء تعداد سكاني جديد لحصر الغجر، ووعد بـ"الكفاح" من أجل تنفيذ مطلبه وتنفيذ الطرد الجماعي للغجر من البلاد.

وقال في تغريدة: "أنا لا أستقيل، نحن نتحرك للأمام"، مشيرا إلى اقتراح عام 2012 تضمن دعوة لإجراء تعداد للغجر في مدينة ميلانو تقدم به سياسيون من المدينة.

وأضاف سالفيني أن مثل هذه الاقتراحات "تعتبر جيدة عندما تأتي من اليسار، لكنها توصف بالعنصرية عندما نقترحها نحن"، وتابع: "الإيطاليون وأمنهم أولا".