ماتيس: لا نسعى إلى إسقاط النظام الإيراني أو تغييره

قال وزير الدفاع الأميركيّ، جيم ماتيس، الجمعة، إن الولايات المتحدة لم تتبن سياسة لتغيير النظام في إيران أو دفعه للانهيار، وأضاف للصحافيين أن الهدف لا يزال تغيير سلوك إيران في الشرق الأوسط.

وجاءت تصريحات ماتيس بعد أيام من الحرب الكلامية بين مسؤولين إيرانيين وأميركيّين، مع تعهد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأن تكون العواقب على إيران وخيمة، إذا استمرت في تهديد بلاده.

وردا على سؤال في وزارة الدفاع (البنتاغون)، عمّا إذا كانت إدارة الرئيس ترامب استحدثت سياسة لتغيير النظام الإيراني أو دفعه للانهيار، قال ماتيس "لم يتم وضع مثل هذه السياسة".

وأضاف ماتيس للصحافيين "نريدهم أن يغيروا سلوكهم فيما يخص عدد من التهديدات التي يمكن أن يشكلها جيشهم ومخابراتهم ومن ينوبون عنهم ووكلاؤهم".

ووسط التوتر المتصاعد بين البلدين، ذكر تقرير إعلامي أسترالي أن عملًا عسكريًا ضد إيران بات وشيكًا، وقال إن مسؤولين أستراليين يعتقدون أن واشنطن مستعدة لقصف منشآت نووية في إيران في وقت قريب، قد يكون بحلول الشهر المقبل.

ورفض ماتيس، الجمعة، ذلك التقرير ووصفه بأنه "من نسج الخيال".

وقال للصحافيين، في وقت سابق، "أنا واثق إنه ليس أمرا محل بحث في الوقت الراهن".