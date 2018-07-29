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ترامب يهدد: إغلاق حكومي أو تعديل قوانين الهجرة

تاريخ النشر: 29/07/2018 - 18:12

ترامب يهدد: إغلاق حكومي أو تعديل قوانين الهجرة
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، الديمقراطيين في مجلس الشيوخ بإغلاق جديد للحكومة الفيدرالية، حال رفضهم دعم التعديلات التي تريدها إدارته على قوانين الهجرة.

وقال ترامب عبر حسابه في "تويتر" إنه "مستعد لإغلاق الحكومة حال لم يمنحنا الديمقراطيون الأصوات اللازمة لضمان أمن الحدود، بما في ذلك إنشاء الجدار (على الحدود مع المكسيك)".

والإغلاق الحكومي لا يعني توقف عمل كافة المؤسسات الفيدرالية التي تمول من قبل الحكومة الأميركية، لكنه يقتصر على المؤسسات الحكومية غير الضرورية، وعدم الانتظام في دفع رواتب العاملين في المؤسسات الرئيسية الضرورية كالجيش.

وتابع فيما يتعلق بقوانين الهجرة: "يجب أن نتخلص من نظام القرعة، ونتجه صوب نظام هجرة يعتمد على اختيار من يستحقون. نحتاج أن يأتي إلى بلادنا أشخاص عظماء".

وفي آذار/ مارس الماضي، نجت المؤسسات الفيدرالية الأميركية من إغلاق حكومي ثالث، بعد إقرار مجلس الشيوخ، مشروع قانون الميزانية بقيمة 1.3 تريليون دولار أميركي، لتمويل الحكومة حتى نهاية أيلول/ سبتمبر المقبل.

ويعارض الديمقراطيون مشروع قانون الموازنة، إثر رفض الجمهوريين تقديم تنازلات بشأن سياسات الهجرة، وعلى رأسها برنامج "داكا" لحماية المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة في سن الطفولة. ويطالب ترامب بإلغائه.


#ترامب
#مجلس الشيوخ
#الحكومة الفيدرالية
#تويتر

من عرب 48

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