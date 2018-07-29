قتلى ودمار بزلزال بقوة 6.4 درجات في إندونيسيا

قالت وكالة التخفيف من أثر الكوارث في إندونيسيا إن زلزالا قويا بلغت شدته 6.4 درجة هز جزيرة لومبوك السياحية، اليوم الأحد، مما أدى إلى مقتل عشرة أشخاص وتضرر مباني عديدة.

وهز الزلزال جزيرة لومبوك في الصباح الباكر أثناء نوم كثير من الناس. وأصيب 12 شخصا وفر كثيرون إلى الحقول المكشوفة بعيدا عن المباني المنهارة.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن مركز الزلزال كان على بعد 50 كيلومترا شمال شرقي مدينة ماتارام على الطرف الشمالي من جزيرة لومبوك.

وقالت الوكالة إنها سجلت نحو 43 زلزالا بعد الزلزال الأول الذي بلغت قوته 6.4 درجة وسجلت أقوى هزة ارتدادية 5.7 درجة.

وشعر السكان بالزلزال في جزيرة بالي المجاورة وهي الوجهة السياحية الأولى في إندونيسيا.

وصرح المتحدث باسم الوكالة الإندونيسية لإدارة الكوارث ستوبو بوروو: "لقد أدى الزلزال إلى مقتل عشرة أشخاص وإصابة نحو أربعين آخرين بجروح بينما تضررت عشرات المنازل".

وأضاف المتحدث "سترتفع هذه الارقام بحسب تقدرينا لأننا لم نجمع كل البيانات بعد"، مشيرا إلى أن ماليزية في الثلاثين من العمر من بين الضحايا.

وقال جان بول فولكيرت الذي أيقظه الزلزال في أحد الفنادق في لومبوك: "قفزنا من أسرتنا لتجنب أي شيء يسقط على رؤوسنا".

وقال: "الناس يتجمعون في الشوارع وفي الحقول لتجنب المباني المنهارة... التركيز الرئيسي الآن على الإجلاء والإنقاذ. ما زال بعض المصابين يتلقون العلاج في العيادات".

وأغلقت سلطات الجزيرة بشكل مؤقت مسارات المشي في جبل رينجاني وسط مخاوف من حدوث انزلاقات في التربة بعد الزلزال، بحسب نوغروهو.

وقال الناطق باسم وكالة الجيوفيزياء والأرصاد الإندونيسية هاري تيرتو دجاتميكو، إنه لم يتم إصدار أي تحذير من حصول تسونامي، لكن تم تسجيل أكثر من 40 هزة ارتدادية.

وتعتبر جزيرة لومبوك في جنوب شرق إندونيسيا وجهة سياحية تجتذب الكثير من الزوار وتقع على بعد 100 كيلومتر شرق جزيرة بالي.

وإندونيسيا ارخبيل من آلاف الجزر تقع على خط جغرافي يعرف ب"حزام النار" يطوّق حوض المحيط الهادي، حيث تنشط الزلازل والبراكين.

وبالرغم من أن معظم الزلازل التي تضرب هذا البلد بشكل متكرر لا تتسبب بأي ضرر، إلا أن إندونيسيا تبقى في حالة حذر تجاه هزات قد تتسبب بموجات تسونامي.

وعام 2004 أدت موجات تسونامي ناتجة عن زلزال بقوة 9,3 درجات تحت سطح البحر قبالة سواحل سومطرة في غرب إندونيسيا إلى مقتل 220 ألف شخص في بلدان حول المحيط الهندي، بينهم 168 ألفا قضوا في إندونيسيا.