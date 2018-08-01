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السعودية: مقتل جنديين على الحدود مع اليمن

تاريخ النشر: 01/08/2018 - 21:13

السعودية: مقتل جنديين على الحدود مع اليمن
(الأناضول)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت السعودية، مساء اليوم الأربعاء، مقتل عسكريين اثنين على الحدود مع اليمن.

جاء هذا حسب تقارير متفرقة نشرتها وكالة الأنباء الرسمية (واس) عن تشييع الجنديين، مشيرة إلى أنهما "استشهدا دفاعًا عن الوطن بمنطقة جازان "جنوبي السعودية.

ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل حول ظروف أو زمن مقتلهم.

ومنذ 26 آذار/مارس 2015، تقود الرياض تحالفًا عسكريًا تقول إنه لدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة جماعة "الحوثي" الذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 21 أيلول/ سبتمبر 2014.

 


#اليمن
#التحالف بقيادة السعودية
#اليمن

من عرب 48

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