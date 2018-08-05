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أفغانستان: مقتل 40 جنديا في هجوم لـ"طالبان"

تاريخ النشر: 05/08/2018 - 20:49

أفغانستان: مقتل 40 جنديا في هجوم لـ"طالبان"
(الأناضول)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: باسل مغربي

نفّذت حركة طالبان، هجومًا على قاعدة عسكرية في منطقة "شينارتو" التابعة لولاية "أُروزكان" وسط أفغانستان، اليوم الأحد، ما أسفر عن مقتلِ 40 جنديا.

بدوره، قال مدير شرطة شينارتو، أختر محمد، في تصريح صحافي، إن مسلحي طالبان استهدفوا قاعدة عسكرية في المنطقة، من أربع جهات.

وذكر محمد مقتل 40 جنديا جراء الهجوم على القاعدة، فضلًا عن إصابة عدد كبير من الجنود.

وبيّن أن الاشتباكات التي اندلعت نتيجة الهجوم، أدت أيضًا إلى مقتل عدد من مسلحي طالبان.

وأعلنت الحركة أنها تمكنت من السيطرة على القاعدة العسكرية في نهاية الهجوم.

 


#طالبان
#أفغانستان
#قتلى
#قاعدة عسكرية

من عرب 48

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