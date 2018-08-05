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مقتل ثلاثة جنود من قوات "الناتو" بعملية انتحارية بأفغانستان

تاريخ النشر: 05/08/2018 - 13:44

مقتل ثلاثة جنود من قوات "الناتو" بعملية انتحارية بأفغانستان
عملية انتحارية استهدفت قوة أميركية بأفغانستان (أ.ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: محمد وتد

أعلنت قيادة قوات الحلف الأطلسي "الناتو" في أفغانستان مقتل ثلاثة من جنودها، اليوم الأحد، في عملية انتحارية استهدفت دوريتهم في شرق البلاد.

كما قتل جنديان أفغانيان في الهجوم وأصيب جندي أميركي بجروح، بحسب ما أفادت قيادة القوات الأطلسية في بيان من دون أن تحدد جنسية الجنود الثلاثة.

وتبنت حركة طالبان على تويتر "تفجيرا استهدف القوات الأميركية في شاريكار هذا الصباح وقتل وجرح ثمانية أميركيين"، ما يمكن أن يشير إلى العملية الانتحارية.

وقال الملحق الإعلامي للقوات الأطلسية اللفتنانت كولونيل مارتن أودونيل لوكالة فرانس برس إن "الاعتداء وقع قرب شاريكار في محافظة باروان" على مسافة حوالي سبعين كلم شمال كابول.

وأوضح في البيان أن "انتحاريا قتل ثلاثة من عناصر الدعم الحازم خلال دورية مشتركة مع القوات الأفغانية في شرق أفغانستان".

من جهته، قال حاكم ولاية باروان أن الاعتداء وقع بساعات الصباح الباكر قرب مدينة شاريكار".

وقالت المتحدثة باسم الحكومة المحلية وحيدة شاهكار لفرانس برس إن "انتحاريا راجلا استهدف موكبا للقوات الأميركية في شاريكار، لكن ليس لدينا أي معلومات حول الضحايا".

وأقر مسؤولو الحلف الأطلسي بأن "عنصر القوة الذي أصيب بجروح أميركي"، لكنهم ذكروا بأن القوات "تتبع سياسة تقضي بعدم الإفصاح عن هوية الضحايا قبل أن تعلنها السلطات الوطنية المعنية".

وقتل عنصران من القوات الأميركية في غضون أسبوع في منتصف تموز/يوليو الماضي، ما يرفع إلى أربعة عدد العسكريين الأميركيين الذين قتلوا هذه السنة في أفغانستان.

 


#أفغانستان
#طالبان
#الناتو
#حلف الأطلسي
#القوت الأميركية

من عرب 48

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