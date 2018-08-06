إيطاليا: إصابة 56 شخصا في انفجار

أصيب 56 شخصا، على الأقل، بجروح، وانهار أحد الجسور جزئيا بسبب انفجار هائل وقع على طريق سريع قرب مدينة بولونيا شمالي إيطاليا.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" إن الانفجار نتج عن حادث تضمن شاحنة كانت تنقل مواد قابلة للاشتعال، والتي انفجرت عند الاصطدام.

وفي تغريدة على موقع "تويتر" كتبت هيئة الإطفاء الإيطالية أنها أرسلت عدة فرق إنقاذ وطوارئ، بما فيها فرقة بحث وإنقاذ حضرية.

وذكرت قناة "سكاي تي جي 24" التلفزيونية الخاصة أن بعض الجرحى أصيبوا بسبب الزجاج المتطاير من بنايات قريبة نتيجة للانفجار.