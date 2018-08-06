  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

إيطاليا: إصابة 56 شخصا في انفجار

تاريخ النشر: 06/08/2018 - 17:20

إيطاليا: إصابة 56 شخصا في انفجار
(أ ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير: هاشم حمدان

أصيب 56 شخصا، على الأقل، بجروح، وانهار أحد الجسور جزئيا بسبب انفجار هائل وقع على طريق سريع قرب مدينة بولونيا شمالي إيطاليا.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" إن الانفجار نتج عن حادث تضمن شاحنة كانت تنقل مواد قابلة للاشتعال، والتي انفجرت عند الاصطدام.

وفي تغريدة على موقع "تويتر" كتبت هيئة الإطفاء الإيطالية أنها أرسلت عدة فرق إنقاذ وطوارئ، بما فيها فرقة بحث وإنقاذ حضرية.

وذكرت قناة "سكاي تي جي 24" التلفزيونية الخاصة أن بعض الجرحى أصيبوا بسبب الزجاج المتطاير من بنايات قريبة نتيجة للانفجار.


#إيطاليا
#بولونيا

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بإعادة فرض عدد من العقوبات ضد إيران
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بإعادة فرض عدد من العقوبات ضد إيران

2018-08-06

تحصين الشركات الأوروبية من العقوبات الأميركية على إيران
تحصين الشركات الأوروبية من العقوبات الأميركية على إيران

2018-08-06

محكمة عراقية تقضي بالسجن المؤبد على فرنسي وألمانية
محكمة عراقية تقضي بالسجن المؤبد على فرنسي وألمانية

2018-08-06

الأكثر قراءة

الاحتلال ينجز حاجزًا مائيًا على الحدود البحرية مع غزة

الاحتلال ينجز حاجزًا مائيًا على الحدود البحرية مع غزة

2018-08-05
شاكيد تهدد:

شاكيد تهدد: "إلغاء قانون القومية سيؤدي إلى حرب بين السلطات"

2018-08-05
الأجواء في إسرائيل ترفض التسوية مع غزة

الأجواء في إسرائيل ترفض التسوية مع غزة

2018-08-05
لا تصور إسرائيليا واضحا بشأن تهدئة غزة:

لا تصور إسرائيليا واضحا بشأن تهدئة غزة: "التسويات مفروضة"

2018-08-05

"صيد السّاحرات": دور "هآرتس" في حملة التّحريض على دارين طاطور

2018-08-05