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ارتفاع حصيلة زلزال إندونيسيا إلى 82 قتيلا

تاريخ النشر: 06/08/2018 - 06:29

ارتفاع حصيلة زلزال إندونيسيا إلى 82 قتيلا
الدمار الذي تركه الزلزال (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: أحمد دراوشة

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب، أمس، الأحد، جزيرة لومبوك في إندونيسيا إلى 82 قتيلا ومئات الجرحى، كما أدّى إلى تضرّر آلاف المباني، بحسب ما أعلن المتحدث باسم هيئة إدارة الكوارث الإندونيسيّة، فجر اليوم، الإثنين.

وكانت حصيلة سابقة لجهاز البحث والإنقاذ أشارت إلى سقوط 37 قتيلا جراء زلزال بقوة 7 درجات على عمق 10 كلم تحت الأرض، بحسب المعهد الجيولوجي الأميركي.

وتسبب الزلزال، الذي تلته هزتان خفيفتان إلى متوسطتين ونحو 24 هزة ارتدادية، بحالة هلع بين السياح والمواطنين في جزيرة لومبوك في جنوب إندونيسيا، وقد شعر به سكان جزيرة بالي المجاورة.

وأصدر المسؤولون تحذيرا من حدوث تسونامي بعد الزلزال، إلا أنّه تم إلغاؤه لاحقًا.

وتعرض مبنى مطار بالي الدولي لبعض الأضرار، إلا أنّ المدرج لم يتضرر وعادت العمليات إلى طبيعتها، بحسب مسؤولين في وكالة الكوارث.

كما لم تتأثر المرافق الرئيسية في مطار لومبوك الرئيسي، رغم أنه تم إجلاء المسافرين لفترة وجيزة من المبنى الرئيسي.

ويأتي هذا الزلزال بعد أسبوع من هزة بقوة 6,4 درجات في جزيرة لومبوك، أدّت إلى مقتل 17 شخصًا وإلحاق الأضرار بمئات المباني.

وتقع إندونيسيا على "حزام النار" في المحيط الهادئ، النّاشط بركانيًا وزلزاليًا.

وفي 2004، أسفر تسونامي نتج من زلزال تحت البحر بقوة 9,3 درجات قبالة سومطرة في غرب إندونيسيا عن 220 ألف قتيل في البلدان المطلة على المحيط الهندي، بينهم 168 ألفا في إندونيسيا وحدها.


#إندونيسيا
#لومبوك
#زلزال
#حزام النار
#سومطرة
#بالي

من عرب 48

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