الجيش الأميركيّ يمنع جنوده استخدامَ برمجيّات تحديد المواقع

منع الجيش الأميركيّ أفراده العسكريين المنتشرين في مهام عدّة، من استخدام خصائص تحديد المواقع على الهواتف الذكية، وأجهزة قياس اللياقة البدنية، وغيرها من الأجهزة، لأنها يمكن أن تُشكّل خطرا أمنيا بكشفها مواقعهم، بحسب ما قالته وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يوم أمس، الإثنين.

وأُثيرت في كانون الثاني، مخاوف، عندما كشف تحليل أجراه باحث أسترالي لبيانات نشرها تطبيق سترافا، الذي يتعقب مستويات اللياقة البدنية، بشأن أنشطة مستخدميه عن مواقع جنود أمريكيين في سورية والعراق، باتّخاذ القرار.

وأعلن البنتاغون بمذكرة صدرت يوم الجمعة، أن إمكانات تحديد المواقع تشكل خطرا كبيرا، موضحًا أن "إمكانات تحديد المواقع الجغرافية تلك، يمكن أن تكشف معلومات شخصية، ومواقع وأعمالا روتينية وأعداد الأفراد التابعين للوزارة وربما تُسبب عواقب أمنية غير مقصودة وتزيد المخاطر على القوة المشتركة وعلى المهمة". وأضاف أن الحظر يسري على الفور.

وكانت شركة سترافا، قد نشرت خرائط حرارية تُوضح تحركات الأشخاص الذين يمارسون التمرينات وهم يرتدون أجهزة قياس اللياقة البدنية وينشرون توقيت وموقع التدريبات عبر التطبيق.

وذكرت تقارير لوسائل إعلام أنه أمكن مشاهدة رسوم لمواقع أميركية في سورية والعراق، في الخرائط لأن كثيرا من العسكريين الأميركيين يستخدمون أجهزة قياس مستوى اللياقة البدنية، بينما لا يمتلكها سوى قلة من السكان المحللين.