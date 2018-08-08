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أفغانستان: مقتل 22 شخصا في هجومين

تاريخ النشر: 08/08/2018 - 15:14

أفغانستان: مقتل 22 شخصا في هجومين
(أ ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير: هاشم حمدان

قتل ثمانية مدنيين، بينهم نساء وأطفال، اليوم الأربعاء، عندما اصطدمت مركبتهم بعبوة ناسفة شمالي أفغانستان.

وقال المتحدث باسم قائد شرطة ولاية بلخ في الشمال، شير جان دوراني، إن ستة مدنيين آخرين أصيبوا في انفجار اليوم.

واتهم حركة طالبان بالوقوف وراء الهجوم.

وأسفرت هجمات شنتها طالبان باستخدام عبوات ناسفة في السابق، والتي تستهدف قوات الأمن بشكل رئيسي، عن مقتل وإصابة مدنيين.

وفي غربي بأفغانستان، شنت حركة طالبان هجوما على نقطة تفتيش تابعة للشرطة في ولاية هيرات، ما تسبب في مقتل ثمانية شرطيين.

وذكر المتحدث باسم حاكم الولاية، جيلاني فارهاد، أن ستة مسلحين قتلوا أيضا في تبادل لإطلاق النار أعقب ذلك.


#أفغانستان
#حركة طالبان

من عرب 48

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