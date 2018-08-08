أندونيسيا: ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 347

ارتفع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جزيرة لومبوك الأندونيسيّة، يوم الأحد الماضي، إلى 347 قتيلا، وفق إعلام محلي.

وقال رئيس جهاز مكافحة الكوارث، في إقليم لومبوك، إيوان أسمرة، إن "حصيلة قتلى الزلزال الجديدة مستمدة من المعلومات التي قدمها حكام الأقاليم اليوم"، بحسب ما نقلته وكالة "أنتارا" المحلية.

وكانت تقارير صدرت، في وقت سابق اليوم، قد ذكرت أن 131 شخصا من سكان جزيرة لومبوك، لاقوا مصارعهم، في الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، ووقع على عمق 10.5 كيلومترا تحت الأرض.

وقالت السلطات، اليوم الأربعاء، إن أكثر من سبعين ألف شخص باتوا مشردين، وينامون في ملاجئ هشة وسط نقص في الطعام ومياه الشرب والأدوية، بعد ثلاثة أيام من الزلزال.

يُذكر أن أندونيسيا تقع على ما يُسمَّى بـ"حزام النار" وهو قوس من خطوط الصدع تدور حول حوض المحيط الهادئ المعرض للزلازل المتكررة والثورات البركانية، فقد تعرضت البلاد لخسائر كبيرة جرّاء زلزال المحيط الهندي، الذي وقع في 26 كانون الأول 2004، وقدرت قوته بـ9.1 درجات على مقياس ريختر.

وتسبَّب الزلزال في توليد موجة تسونامي راح ضحيتها ما يُقارب 320 ألف شخص، وتكبدت أندونيسيا أعلى نسبة من الخسائر في الممتلكات والأرواح.